以為保暖卻害命！醫示警「冬天6大習慣」恐誘心梗、中風 穿太緊、到家就洗澡都中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天，最奇怪的一件事是，明明大家都在「保暖」，但急診室的心肌梗塞、腦中風、跌倒骨折、誘發氣喘、加重心衰竭等，卻在冷到爆的日子狂飆。這是為什麼？

你以為在保暖 其實是在「慢性凍害」你的身體

重症醫師黃軒指出，因為很多人用的「禦寒方式」其實是不保暖、假溫暖、傷血管，更危險！以下6件事，只要你冬天有做過2件，就算是你對身體的「隱性殘酷模式」。

錯誤1、靠喝熱的撐全身

這叫「口腔溫暖、身體持續低溫」。很多人冬天靠熱奶茶、熱湯、熱咖啡續命，覺得身體瞬間暖起來。

廣告 廣告

但醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓你誤以為「夠暖了」而少穿衣。結果手腳冷到發白、血管收縮更兇、壓力荷爾蒙更高。這是誘發冬季心肌梗塞的重要因素。

錯誤2、穿太緊、太潮流、無保暖功能的外套

你不是在防寒，是在「當人體冷卻片」，漂亮不一定保暖。最怕冬天穿「貼身、緊到血流受限、材質完全不保溫」的外套。很多年輕人冬天穿時尚外套，裡面只有一件薄T恤。

但請記住：低溫+血流受限=外周血管更容易痙攣。研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升20–30mmHg。高血壓族群，就是心肌梗塞的完美陷阱。

錯誤3、到家就「狂洗熱水澡」

叫醒你的方式，是「血壓快速變化」。冷到家→立刻沖超熱的熱水澡，這是冬天最危險又最常見的習慣。熱水會讓血管瞬間擴張，尤其你剛剛在外面已經「冷到血管緊縮」，突然的溫差會造成：

．血壓急速下降

．心跳加快

．洗澡中暈倒

．老人更容易心臟負荷失敗

冬天浴室猝死的高峰，就是這個原因。日本研究更指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的10倍。

錯誤4、只穿厚外套，但不護頭、不護頸、不護腳

你忽略了「人體三大散熱口」，人體最容易散熱的三個部位是：

1.頭

2.頸部

3.雙腳

如果這三個地方沒保暖，你穿再厚也像在北極穿洞洞衣。研究顯示，頭部散熱可佔人體7–10%。你頭很冷：

．大腦血管收縮

．容易頭痛、注意力下降

．血壓再往上推

錯誤5、晚上把暖氣開到爆

以為保暖，其實在「烤乾你的呼吸道」。太乾、太熱的室內環境會造成：

．呼吸道黏膜乾裂

．咳嗽變嚴重

．氣喘急性發作

．夜間血壓上升

．睡眠品質下降

有研究指出，乾燥空氣會增加呼吸道感染風險。暖氣開太強=自己做一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。

錯誤6、冬天照樣硬練、跑步不加衣

你沒變強，只是讓心臟更吃力。冬天運動超適合——前提是你有熱身、保暖、循序漸進。

在急診最怕看到兩種人：

1、冬天一到就「衝出去跑10公里」

2、冷到發抖還在戶外做激烈運動

冷空氣進入氣道會造成支氣管收縮，你會越跑越喘，越喘越讓心臟負荷爆表。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·天氣急凍最危險不是當天！醫揭「冷後這幾天」最致命 很多心梗都在這時爆發

·天氣變冷手腳冰冷？醫：恐是腦中風前兆 這3種人最易中鏢