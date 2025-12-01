以為保暖卻害命！醫示警「冬天6大習慣」恐誘心梗、中風 穿太緊、到家就洗澡都中
冬天，最奇怪的一件事是，明明大家都在「保暖」，但急診室的心肌梗塞、腦中風、跌倒骨折、誘發氣喘、加重心衰竭等，卻在冷到爆的日子狂飆。這是為什麼？
你以為在保暖 其實是在「慢性凍害」你的身體
重症醫師黃軒指出，因為很多人用的「禦寒方式」其實是不保暖、假溫暖、傷血管，更危險！以下6件事，只要你冬天有做過2件，就算是你對身體的「隱性殘酷模式」。
錯誤1、靠喝熱的撐全身
這叫「口腔溫暖、身體持續低溫」。很多人冬天靠熱奶茶、熱湯、熱咖啡續命，覺得身體瞬間暖起來。
但醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓你誤以為「夠暖了」而少穿衣。結果手腳冷到發白、血管收縮更兇、壓力荷爾蒙更高。這是誘發冬季心肌梗塞的重要因素。
錯誤2、穿太緊、太潮流、無保暖功能的外套
你不是在防寒，是在「當人體冷卻片」，漂亮不一定保暖。最怕冬天穿「貼身、緊到血流受限、材質完全不保溫」的外套。很多年輕人冬天穿時尚外套，裡面只有一件薄T恤。
但請記住：低溫+血流受限=外周血管更容易痙攣。研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升20–30mmHg。高血壓族群，就是心肌梗塞的完美陷阱。
錯誤3、到家就「狂洗熱水澡」
叫醒你的方式，是「血壓快速變化」。冷到家→立刻沖超熱的熱水澡，這是冬天最危險又最常見的習慣。熱水會讓血管瞬間擴張，尤其你剛剛在外面已經「冷到血管緊縮」，突然的溫差會造成：
．血壓急速下降
．心跳加快
．洗澡中暈倒
．老人更容易心臟負荷失敗
冬天浴室猝死的高峰，就是這個原因。日本研究更指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的10倍。
錯誤4、只穿厚外套，但不護頭、不護頸、不護腳
你忽略了「人體三大散熱口」，人體最容易散熱的三個部位是：
1.頭
2.頸部
3.雙腳
如果這三個地方沒保暖，你穿再厚也像在北極穿洞洞衣。研究顯示，頭部散熱可佔人體7–10%。你頭很冷：
．大腦血管收縮
．容易頭痛、注意力下降
．血壓再往上推
錯誤5、晚上把暖氣開到爆
以為保暖，其實在「烤乾你的呼吸道」。太乾、太熱的室內環境會造成：
．呼吸道黏膜乾裂
．咳嗽變嚴重
．氣喘急性發作
．夜間血壓上升
．睡眠品質下降
有研究指出，乾燥空氣會增加呼吸道感染風險。暖氣開太強=自己做一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。
錯誤6、冬天照樣硬練、跑步不加衣
你沒變強，只是讓心臟更吃力。冬天運動超適合——前提是你有熱身、保暖、循序漸進。
在急診最怕看到兩種人：
1、冬天一到就「衝出去跑10公里」
2、冷到發抖還在戶外做激烈運動
冷空氣進入氣道會造成支氣管收縮，你會越跑越喘，越喘越讓心臟負荷爆表。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·天氣急凍最危險不是當天！醫揭「冷後這幾天」最致命 很多心梗都在這時爆發
·天氣變冷手腳冰冷？醫：恐是腦中風前兆 這3種人最易中鏢
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 12 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 12 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 49 分鐘前
中職》味全外籍教練團大震盪 全員不續約找大聯盟體系教練
味全龍今年戰績B段班收尾，2026年一軍教練團陣容變動幅度不小，據悉外籍教練團中的克魯茲、高須洋介和羅曼通通不續約。明年除了高機率加入的樂天冠軍教頭古久保健二，還會網羅來自大聯盟體系的外籍教練，堪稱是新球季教練團變動最大環節。味全今年重金網羅2大FA戰士朱育賢和陳子豪，加上限制解禁的王牌徐若熙、本土自由時報 ・ 9 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前