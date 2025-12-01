以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。

玩偶太多種，光看小朋友的圖確實很難找出來。（示意圖，圖源：Getty Images）

日本媽媽在 X 上發文求助，隨著貼文附上的圖片非常抽象，畫中的生物有著青紫色的頭和身體、橘色的手臂，頭部兩側還有綠色的耳朵或頭髮，嘴裡還吐出舌頭。這位媽媽表示自己絞盡腦汁，甚至使用了 Google 圖片搜尋和 AI 辨識工具，都無法找出這到底是哪個角色，無奈之下希望借助網友的力量解開謎題。

這篇貼文迅速在網路上引發熱議，大批熱心網友紛紛加入「猜謎大會」。由於畫中生物配色獨特，許多人聯想到《寶可夢》中的「謎擬Q」、兒童節目《いないいないばあっ!》的「汪汪」，甚至因為紫綠配色被懷疑是《新世紀福音戰士》的「初號機」等，或是某款獨立恐怖遊戲的角色。

雖然網友們創意無限，甚至有人貼出對比圖，但始終沒有一個角色的特徵能與小孩的畫作完全吻合，讓搜尋進度一度陷入膠著。還好 2 天後在網友們的幫助下終於成功破案，指出該角色其實是知名插畫家 REDFISH 所創作的角色「モケット」。當媽媽和其他網友看到玩偶照片後都很驚訝，發現小孩的畫風酥o然童趣，但卻精準捕捉到了玩偶的關鍵特徵，根本是「神還原」。真相大白後，媽媽順利下單買到了禮物，網友們也驚嘆這 5 歲小孩驚人的觀察力。