以為出國了？他驚見「這1景點」被日本人包圍 眾人笑揭真相：人口交換

生活中心／王文承報導

日本旅客來台人數同樣不斷攀升，形成一種「你來我往」的旅遊現象，也讓台日交流更加熱絡。（示意圖／PIXABAY）

近年來台灣民眾熱衷出國旅遊，其中最受歡迎的目的地莫過於日本；有趣的是，日本旅客來台人數同樣不斷攀升，形成一種「你來我往」的旅遊現象，也讓台日交流更加熱絡。一名男子就分享，自己近年旅遊時常出現一種錯覺，無論走到哪裡，似乎都能遇見熟悉的語言與面孔，貼文曝光後，引發網友熱議。

他驚見1景點被日本人包圍 眾人笑揭真相

一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，「每次去九份，觀光客幾乎都是日本人；去沖繩，則是滿街台灣人」，短短一句話，精準形容台日熱門景點出現「人潮對調」的奇妙現象，也道出不少旅客的真實旅遊體感。

貼文一出，立刻引發網友共鳴與討論，不少人分享自己的觀察，「九份的韓國人好像比日本人還多，韓國大媽穿得都很鮮豔」、「九份現在幾乎被韓國觀光客包圍」、「沖繩真的到處都是台灣人」、「淡水、西門、士林很多韓國人，迪化街則是日本人居多」、「最近去福岡、岡山、京都，也幾乎都是台灣人」、「福岡是韓國人加台灣人的天下」。

也有網友幽默回應，將這種現象形容成「人口交換的概念」、「台日交換旅遊」、「我就是要去你住膩的地方」，甚至笑說「旅遊就是從我住膩的地方，去你住膩的地方」、「旅行的本質，就是互相逃離日常」。

