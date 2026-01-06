以為刷得很乾淨，小心是在傷牙齦！醫師破解「牙齦萎縮」迷思，公開自己只用「這種牙刷」

🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗

每天刷牙，是多數人再熟悉不過的生活習慣，但你有沒有真的看過自己的牙齒？不是照鏡子看外表，而是仔細看看牙縫、牙齦，甚至牙齦下面那條「線」，是不是一年比一年退、牙縫也好像越來越大？黃斌洋牙醫師指出，許多人以為牙齦萎縮是老化必然，其實不少案例與刷牙方式、牙周健康、甚至飲食選擇都有關，而且一旦忽略，往往是「越認真刷，退得越快」！

牙齦萎縮不是單一問題，要先搞清楚「退的是什麼」

談到牙齦萎縮，黃醫師用一個很貼切的比喻：牙齦就像鋪在地板上的地毯。當你看到地毯凹陷，直覺不會只怪地毯，而是會翻起來看看，是不是下面的地板出了問題。

牙齦也是一樣，有些人是牙齦本身受到傷害，有些人則是牙齦下方的牙周骨流失，牙齦只是「顯現出底下的變化」。因此，牙齦萎縮不能一概而論，大致可分為三種常見原因。

也因此，黃醫師強調，想談「能不能逆轉」，第一步不是找偏方，而是先釐清，你是哪一種原因造成的。

刷牙越用力越乾淨？很多人其實刷錯方向

不少人會困惑：「我每天刷牙很認真，怎麼牙齦反而越刷越退？」問題往往出在刷牙方式。

牙齒真正需要清潔的，不是平坦的牙齒表面，而是牙縫與牙齦交界處。這些地方藏著最多牙菌斑，卻也是最容易被忽略的死角。若用「鋸樹木」或「刷地板」的方式橫向猛刷，不只刷不到牙縫裡的細菌，還會直接傷害牙齦。

黃醫師建議的核心原則其實很簡單：利用刷毛彈性，而不是手腕蠻力。刷牙時以約45度角，輕柔地讓刷毛進入牙齦下緣，再以小幅度旋轉或震動的方式清潔；力道像掃地，而不是刷地板。只要你發現刷牙時牙刷壓到變形，幾乎可以確定用力過頭了。

牙刷越大越好？牙醫師反而推薦「小頭、軟毛」

很多人從小被教導「大支比較划算」，但在牙醫眼中，大板面的牙刷往往刷不到最重要的位置，最後一顆牙的後側。

臨床上常見的狀況是，前面牙齒看起來乾乾淨淨，越往後蛀牙越嚴重，甚至最後整顆牙壞掉。原因很單純，牙刷根本進不去。

因此，黃醫師建議選擇小頭、軟毛的牙刷，甚至坦言自己日常使用的是兒童牙刷。刷頭小、死角少，每一顆牙都能確實照顧到。當你把刷牙當成「保養無價之寶」，自然會刷得更細心，而不是只求速度。

牙齦已經退了，還有機會長回來嗎？

黃醫師表示，這幾乎是門診最常被問的問題，答案便是：預防永遠比逆轉容易。

若牙齦萎縮的原因是刷牙過度或牙周病，第一步一定是先停止傷害、控制感染。牙周狀況穩定後，牙齦有機會回到「健康狀態」，但要完全恢復到原本高度，並不容易。

至於市面上常聽到的補救方式，例如填補、注射、再生療法，黃醫師形容，就像把氣球吹大，如果沒有改變原本的清潔與生活習慣，時間久了還是會再塌回去。

吃對營養，能幫助牙齦「被呵護」

在飲食上，黃醫師強調「輔助而非取代治療」。牙齦是由上皮與結締組織構成，因此與以下營養素有關：

維生素A： 有助上皮健康，可從胡蘿蔔、深綠色蔬菜中攝取。



維生素C： 與結締組織修復有關，奇異果、芭樂都是良好來源，但牙齦萎縮者需注意酸性刺激，避免長時間停留在牙根。



鈣質與維生素D：與牙周骨支持度相關。

至於綠茶、兒茶素、抗氧化等，研究顯示對抑菌有一定幫助，但黃醫師提醒，保健不等於治療。若牙周病細菌藏在深層牙周囊袋，單靠喝茶是無法解決根本問題的。

網路流行的油拔法，真的能保護牙齦嗎？

近年流行的「油漱法、油拔法」，宣稱可去除牙菌斑、保護牙齦。黃醫師表示，牙周病真正的戰場在牙齦下方深處，連一般刷牙與洗牙都難以完全觸及，更別說只靠漱口。

目前不論是台灣或國際牙醫組織，都未將油拔法列入正式口腔保健指引。若刷牙、牙線做得好，這類方法可當輔助；但若基礎清潔沒做好，再多偏方也只是心理安慰。

想預防牙齦萎縮，三個最基本的原則

黃斌洋醫師最後也給民眾一個很實用的總結：

第一，把牙縫清乾淨。刷牙只清到三個面，最容易出問題的牙縫一定要靠牙線補上。

第二，刷牙要溫柔。善用刷毛彈性，避免長期物理性傷害。

第三，給牙齒適度運動，但不要硬來。過度粗硬食物、檳榔、用牙齒當工具，都是牙齦與牙齒的天敵；但完全不咀嚼、長期精緻飲食，也可能讓牙周支持結構退化。

