以為只是偏頭痛！婦爆腦內「動脈瘤破裂」 奇蹟生還

49歲林女士長期有偏頭痛困擾，半年前在家中突然出現劇烈頭痛，服藥後症狀不但未緩解反而越來越嚴重，甚至意識逐漸不清。家人緊急將其送往台北慈濟醫院急診，檢查發現腦內藏有2.4毫米動脈瘤且已破裂出血。

49歲林女士長期有偏頭痛困擾，半年前突然劇烈頭痛，服藥後症狀不但未緩解反而越來越嚴重。（圖／Photo AC）

台北慈濟醫院神經外科張迪生醫師表示，電腦斷層顯示林女士大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，進一步以電腦斷層血管攝影確認其內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆水滴型動脈瘤，隨即安排緊急手術。

不料手術開始之際動脈瘤便發生二次破裂造成腦膨出，醫療團隊將林女士轉入加護病房密切觀察。經過兩週照護腦壓逐漸穩定後，再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定。

電腦斷層血管攝影顯示，內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤。（圖／台北慈濟醫院）

張迪生指出，腦動脈瘤是大腦的動脈管壁受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，除了先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一。動脈瘤好發於40至60歲族群，以台灣而言盛行率約2至5%。多數動脈瘤在還沒破裂前部分患者可能會有偏頭痛情形，一旦破裂就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形。

張迪生說明，動脈瘤破裂後的死亡率非常高，初次破裂的患者約三分之一出血後到院前已死亡，另外三分之一接受治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有六成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況。

張迪生醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

動脈瘤二次破裂並不少見，文獻顯示破裂後24小時內再次出血的風險約4至15%，死亡率往往比第一次更高。林女士是在第一次手術時突發破裂，卻仍在團隊努力下搶救成功，這是非常少見的情況。

張迪生提醒，規律運動能穩定血壓並促進循環，飲食上盡量減少高油鹽與加工食品，多攝取蔬果、蛋白質與全穀類有助控制三高。天氣轉涼時也要注意保暖，特別是清晨與夜間溫差大時保持頭頸部溫度可避免血壓驟升，若有出現頭痛等症狀務必及時就醫。

