以為只是去就醫竟天人永隔！烏日大火吞噬老宅 單親媽遭壓亡

社會中心／台中報導

台中市烏日區昨晚發生一起死亡火警。（示意圖／pixabay）

台中市烏日區光明路299巷弄昨晚發生嚴重火警。由於現場為老式連棟建築且巷弄狹窄，火勢迅速延燒波及12戶，消防局緊急調派15個分隊與特搜大隊搶救。火勢撲滅後，搜救人員於疑似起火戶8號2樓發現一名楊姓女子（50歲）遭重物壓住不幸罹難；其同居人陳男因外出就醫逃過一劫，詳細起火原因尚待調查。

這起駭人的深夜大火發生在烏日區光明路一處狹窄巷弄內。據現場目擊者指出，晚間22時30分許先是聞到濃烈燒焦味，隨即發現民宅冒出火舌。由於該區多為老舊連棟式建築，火勢在短短十幾分鐘內便全面燃燒並向兩側蔓延。

火警發生當下情況一度相當危急，鄰近住戶驚慌逃生，有人合力將瓦斯桶拖出屋外避免爆炸，也有住戶冒險折返試圖搶救財物。現場更出現驚險一幕，一名妻子在屋外焦急哭喊，擔心仍在屋內的丈夫安危，所幸在火勢完全吞噬房屋前，其丈夫成功逃出，場面險象環生。然而，位於起火點核心的8號住戶楊姓女子則未能倖免。

消防人員指出，疑似起火戶的一對情侶為陳姓男子與楊姓女子。火警發生時，陳男恰巧因腳痛於晚間19時許外出就醫，不在家中；獨自在家楊女在火勢爆發後受困，消防人員最終在該戶2樓發現楊女遺體，當時她遭倒塌的重物壓住，已明顯死亡。

當地里長透露，罹難的楊女為單親家庭，平時靠打零工維生，與女兒多年無互動，是區公所社會課長期關懷的對象。這場大火共造成12戶民宅受損，其中7戶居民因房屋毀損嚴重無處可歸，目前已由區公所協助緊急安置。檢調將於今（16）日上午進行相驗，至於詳細起火點與發生原因，將由消防局火災調查科進一步鑑識釐清。

