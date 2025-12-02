以為只是心悸？其實是「心律不整」警訊！60後每百人就4人中招，中風機率飆5倍…權威醫陳適安曝最致命型態
根據統計，全台約有50萬名心律不整患者，占總人口2%，其中60歲以上族群，每100人就有4人罹患，男性發生率更高於女性 。
心律不整更與中風高度相關，發生機率比一般人高5倍，被醫界視為最不能忽視的無聲殺手。
由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到台中榮總榮譽院長、心臟權威陳適安。
陳適安指出，心律不整並非單純「跳快一點」而已，可能忽快忽慢、節律不規則，甚至突然「咚一下」。他提醒：「覺得胸口怪怪的、頭暈、突然心跳暴衝，千萬不要忍，可能就是心臟在求救。」
台中榮民總醫院前院長陳適安是國際心律不整權威，其獨步全球的心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，訓練世界各地逾500位心律不整專科醫師，也協助超過20個國家發展心房顫動電燒術。
他解釋，所謂心律不整，是指心臟的正常跳動節律出現紊亂。健康人心跳數隨年齡遞增而遞減，嬰兒每分鐘可高達120至150下，隨年齡成長而緩慢，至50~60歲時約60下，到了70~80歲甚至可能降至40下。
根據研究，心律不整如未妥善治療，除影響日常生活品質，更可能因情緒波動、激烈運動或高壓環境突然誘發，猝死風險顯著增加。
心律不整怎麼判斷？醫師教你「三大警訊」
正常成年人每分鐘心跳約50～120下 ，若出現以下現象要警覺：
● 心跳忽快忽慢、節奏不規則
● 無運動卻突然跳到150～180下以上
● 暈眩、胸悶、昏倒、呼吸困難
陳適安提醒，運動時心跳快是正常，緊張也會加速，「但如果沒動作也跳很快，那不正常。」
男性較易罹病，高齡女性風險也不容忽視
研究發現，男性罹患心律不整的機率比女性更高，尤其在中年後差異更明顯。
然而，女性在年紀越大後風險逐漸上升，進入更年期後心律不整及心房顫動的發生率，會快速接近甚至追上男性。
陳適安指出，這與心臟電生理機制有關。
人體心臟有「發電與傳導系統」，男女在電解質反應、心肌細胞放電敏感度上天生不同，導致電流傳遞特性略有差異。
此外，女性荷爾蒙在年輕時具有保護心血管功能；當雌激素下降後，心律調節能力也會下降，因此高齡女性也不能掉以輕心。
恐慌症可能與心律不整混淆
不少人以為心悸就是緊張或恐慌，但陳適安提醒，恐慌症與心律不整的症狀可能重疊。
恐慌時心跳加速通常不會超過180下，並伴隨焦慮、手抖、喘不過氣；若沒運動也突然心跳飆快、甚至頭暈想昏倒，就可能是心律不整。
若常被當成心理問題卻反覆心悸，應進一步檢查心臟，避免漏診。
最兇心律不整：心房顫動，引爆中風與器官栓塞
陳適安指出，在多種心律不整形態中，「心房顫動」是最具殺傷力的一類。其特徵為心房肌細胞受損導致亂放電，最嚴重時每分鐘心房可顫動達300～400次，導致血液滯留形成血栓。
一旦血塊漂到腦部，就會引起腦中風，就算跑到體內其他地方，也可能造成腸中風、腎臟中風或肢體中風，甚至器官缺血而壞死。
陳適安形容：「就像池塘水不流動，久了底部會有爛泥巴，突然沖出去就塞住水管。」
疫苗後心跳怪？醫師：多數會恢復
部分民眾在COVID-19疫苗接種後，出現心悸或心律不整感。
陳適安表示，這多半與短暫性心肌發炎有關，症狀通常在1至2週內隨藥物治療改善。
不過，他提醒，若心悸頻繁、胸悶或頭暈，仍建議就醫檢查，以免忽略真正的心律問題。
怎麼治？藥物、電燒都有用
心律不整治療原則簡單：
● 太慢→讓它變快
● 太快→幫它煞車
● 亂跳→調回規律
常見治療方法包括：
● 抗心律不整藥物
● 24小時心電圖監測
● 電燒手術（導管消融）：精準燒掉異常電路，恢復正常節律
心臟不舒服卻沒感覺？
心房顫動常「無感」，許多病人直到昏倒或急診才被確診 。
為了讓更多民眾及早發現問題，陳適安表示，他在約六年前就向國健署建議進行心房顫動普篩，並選定醫療資源較少的區域作為試辦地點 。
試辦地包含嘉義縣、宜蘭及基隆偏鄉等地，合作衛生局，篩檢2萬多名民眾 。
結果顯示，整體盛行率約1%，但65歲以上比例更高，更凸顯高齡族群及早篩檢的重要性 。
心律不整患者飲食要注意什麼？
陳適安指出，心律不整患者最常感受影響的是飲料與刺激性食物，而非一般食物。
常見會誘發的不舒服來源包括：
● 咖啡因、濃茶與能量飲料，容易讓心跳加快；
● 辛辣食物也可能誘發心律不整；
● 酒精會讓心跳加速、易引發心房顫動，尤其高濃度酒類如威士忌風險更高。如欲飲酒，可選擇葡萄酒，但建議一日不宜超過200cc。
心律不整患者日常最重要的是規律作息與穩定習慣：固定運動、三餐正常、少辣少刺激、減少咖啡與酒精。
陳適安提醒，保持清淡飲食、控制血壓血糖與膽固醇，比追求偏方更有效。只要生活節奏穩，心臟也跟著穩。
及早發現治療最重要！
陳適安強調：「如果心跳不規律、突然很快、或常覺心臟怪怪的，不要等，先做檢查。」
平時可用手指輕按手腕或頸動脈，感受心跳是否規律、速度是否忽快忽慢。
若心跳亂、有跳漏感或不明原因突然變快，建議盡早就醫做心電圖檢查。
心律不整能找出原因、可被治療，越早發現越能避免中風與猝死。
