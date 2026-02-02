以為只是感冒咳？醫示警「5大症狀」恐變奪命重症：咳2週別拖

氣溫急凍咳不停，醫師示警誤將肺炎當感冒恐致命，應即時辨識症狀免延誤就醫。 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 氣溫急凍，辦公室或捷運裡「咳咳」聲浪此起彼落，不少民眾直覺認為只是小感冒，吞顆成藥就了事。大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢特別提醒，這種輕忽心態最要命，尤其現在正值冬季呼吸道疾病傳播高峰，若長輩或慢性肺病患者把肺炎、肺結核誤判為普通風寒，一旦延誤就醫黃金期，恐怕會引發重症甚至危及性命，民眾一定要學會辨識相關特徵，才能守護健康。

冬季往往是呼吸道疾病爆發期，林孟賢分析，主因在於日夜溫差劇烈、乾冷空氣刺激以及PM2.5空污肆虐。這些外在環境因素不只容易招來流感與肺炎，更會導致呼吸道防禦機制崩潰，造成氣管收縮、纖毛功能變差，讓痰液變得又濃又黏難以咳出。對於本來就有慢性阻塞性肺病(COPD)、氣喘或肺結核的病友來說，這無疑是雪上加霜，極易造成呼吸困難加劇，導致住院率飆升，甚至面臨死亡威脅。

由於初期症狀跟感冒實在太像，一般人很難分辨，林孟賢強調，只要觀察到咳嗽超過2到3週都沒有好轉，或是伴隨胸痛、呼吸喘不過氣、高燒不退等異常狀況，就絕對不是單純的小感冒。這時候務必立刻到醫院進行詳細檢查，唯有儘早確認病因並對症下藥，才能阻斷病情惡化的風險。林孟賢建議民眾可從以下幾點特徵自我檢視：

1. 若是普通感冒或流感，多半伴隨喉嚨痛、鼻塞流鼻水、頭痛與發燒。

2. 氣喘則明顯出現喘息聲、胸悶與呼吸不順。

3. 慢性阻塞性肺疾病COPD患者會有持續性的咳嗽帶痰與呼吸費力。

4. 肺結核則會出現食慾變差、體重減輕、夜間盜汗與長期咳嗽。

5. 肺炎通常會有胸痛、高燒與呼吸困難。

林孟賢呼籲民眾，應做好保暖，慢性病患需按時服藥並定期回診追蹤。出入公共場所戴好口罩，空污嚴重時開啟空氣清淨機並減少外出。

維持正常作息與良好衛生習慣。而高風險族群應儘速接種肺炎鏈球菌、流感及最新版新冠疫苗，建立完整的免疫保護網，才能有效預防重症發生。

