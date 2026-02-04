以為只是感冒！大S日本高燒「泡溫泉加速惡化」 心臟病發魂斷保母車...搶救14小時無效
大S（徐熙媛）逝世一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》於昨（3日）報導了大S在日本旅途中發高燒，全家人立即訂機票返家，卻在前往機場途中車內沒了心跳，經過14小時搶救仍未能恢復意識。
大S去年農曆年與家人前往日本旅遊，過程中卻出現高燒與全身痠痛等現象，原以為在飯店休息、泡溫泉，讓身體暖活狀況就會好轉，卻讓原本就有心臟病疾病的她病情惡化，在箱根緊急送往醫院。
節目也提及，大S被抵急診室後狀況迅速惡化，甚至出現併發症，由於箱根是地方醫院，院方建議她趕緊轉往大醫院治療，由於人生地不熟，當時她希望能回家，家人因此緊急訂了2月2日返台的機票，並辦理出院，卻沒想到在前往機場途中沒了心跳。隨後救護車出動將她送往附近醫院，經過14小時的心肺復甦與加護治療，仍未能將她救活。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」
「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 紙上寫滿「熙媛啊...」好友一看心碎了
具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」