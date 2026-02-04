以為只是感冒！大S日本高燒「泡溫泉加速惡化」 心臟病發魂斷保母車...搶救14小時無效

大S逝世一週年，病發過程曝光。（翻攝自大S臉書）

大S（徐熙媛）逝世一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》於昨（3日）報導了大S在日本旅途中發高燒，全家人立即訂機票返家，卻在前往機場途中車內沒了心跳，經過14小時搶救仍未能恢復意識。

南韓節目報導大S病發到過世的來龍去脈。（翻設自南韓網路）

大S去年農曆年與家人前往日本旅遊，過程中卻出現高燒與全身痠痛等現象，原以為在飯店休息、泡溫泉，讓身體暖活狀況就會好轉，卻讓原本就有心臟病疾病的她病情惡化，在箱根緊急送往醫院。

節目也提及，大S被抵急診室後狀況迅速惡化，甚至出現併發症，由於箱根是地方醫院，院方建議她趕緊轉往大醫院治療，由於人生地不熟，當時她希望能回家，家人因此緊急訂了2月2日返台的機票，並辦理出院，卻沒想到在前往機場途中沒了心跳。隨後救護車出動將她送往附近醫院，經過14小時的心肺復甦與加護治療，仍未能將她救活。

