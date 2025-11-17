以為只是感冒？醫示警「4大症狀」恐是心肌炎前兆 胸悶、心悸別拖

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

知名主持人謝哲青日前在金鐘獎頒獎典禮上神采奕奕，令人難以想像，3年前他曾因心肌炎暴瘦10公斤，心跳一度降至每分鐘僅30多下。當時他誤以為胸悶、失眠只是喪母之痛所致，身邊朋友也以為他是健身有成，直到就醫檢查後，才發現真正的元兇是心肌炎。



病毒感染是心肌炎最常見的原因 又以「柯薩奇B型病毒」最為典型



國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，病毒感染是心肌炎最常見的原因，其中又以引起腸病毒的「柯薩奇B型病毒（Coxsackievirus B）」最為典型。這種病毒會先在腸道與脾臟中繁殖，接著趁機進入心臟，不僅直接破壞心肌細胞，還可能引發免疫系統的錯亂反應。即使病毒清除後，免疫攻擊仍可能持續，導致心臟長期受損。

由於病毒感染是心肌炎的主要誘因，預防病毒入侵是防範的關鍵。黃奭毓主任強調，秋冬是感冒與流感高峰期，不論是否屬於高風險族群，都應提高警覺。在心肌炎患者中，約有一半經正確治療後可於2至4週內康復；但約30%可能發展為慢性心臟功能異常或擴張型心肌病（dilated cardiomyopathy, DCM），少數則可能進展至重度心衰竭甚至死亡。



心肌炎初期症狀與感冒極為相似 出現這些症狀應盡快就醫



由於初期症狀與感冒極為相似，常被忽視。黃奭毓主任提醒，只要出現心跳突然變快、呼吸急促、全身無力或持續嘔吐等警訊，就應盡快就醫。若能在心跳異常加快的早期階段即發現並治療，通常可避免病情惡化。

黃奭毓主任建議的預防保健方式包括：感冒時儘早就醫，避免病毒持續侵襲；流感季節勤洗手、少去人多場所；均衡飲食、多喝水、保持良好睡眠；適度運動以增強免疫力；每年接種流感疫苗。

此外，生病時切勿逞強運動，因為劇烈活動可能促使病毒在心臟內大量繁殖。若感冒超過一週仍未好轉，或出現胸悶、心悸、異常疲倦等症狀，應立即接受心電圖與心臟超音波檢查，及早發現心肌炎並及時治療，能大幅提升康復機率。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

