以為只是流感！12歲男童發燒「小腿紅腫」 醫師嚇：致死率超高

【緯來新聞網】家長總有迷思，認為孩童發燒只是一般感冒。不過，曾有一名12歲男童，感冒退燒後又發燒，身體狀況相當虛弱，醫師察覺有異，仔細檢查發現男童的小腿紅腫壓痛，判斷病況危急，轉到急診發現，竟是致死率極高的「毒性休克症候群」。

家長通常以為發燒只是一般感冒，但有時候情況比想像中嚴重。（示意圖／翻攝自pexels）

小兒科醫師羅士軒在臉書專頁「旭恩小兒科診所」提醒，當孩子發燒、痠痛時，可能不只是感冒。曾有一名12歲男童來看診，一臉倦容感覺非常不舒服，媽媽主訴孩子前陣子感冒，這幾天沒發燒了，但一早又突然燒起來。



由於正值流感好發的季節，發燒加上全身無力，很容易被聯想的診斷就是流感，但羅士軒發現男童異於常人的虛弱感，內心總感覺「怪怪的」並追問是否還有哪裡不舒服？媽媽這時才想起，孩子一直喊腳痛。



羅士軒拉起男童的褲管，發現腳明顯腫脹還有壓痛，腦中立刻浮現幾個嚴重的鑑別診斷，「蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎？」當下決定不做快篩也不開常規藥物，直接開立轉診單，要家長趕快帶孩子去急診。

廣告 廣告

男童小腿紅腫壓痛，並非一般流感。（圖／翻攝自旭恩小兒科診所臉書）

男童一到急診就立刻住院施打抗生素，過程中一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察3天，所幸治療及時，病情穩定後轉回一般病房，診斷懷疑是「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），這類病症若沒有及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。



據了解，「毒性休克症候群」是因細菌所引起全身性的併發症，大多是突然發生的，初期症狀有發燒、紅疹、倦怠感等，嚴重可能引發低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死、甚至多重器官衰竭而致命。

更多緯來新聞網報導

「源少年」林毓家克服舊傷左打改右打 林怡婷增肌出奇招：優酪乳＋雞胸肉打汁喝3個月

林映彤女力噴公主抱黃宏軒 王彩樺發豪語：破億穿三點式