以為只是流感！30歲壯男「胸悶」險變心臟填塞 醫示警：這姿勢胸痛千萬別忍

一名30歲男子因「胸悶」就醫，起初檢查皆正常，未料，進一步檢查竟是「流感併發心包膜炎」。示意圖／取自pixabay

農曆過年期間流感與感冒病毒肆虐，許多民眾抱持「感冒只是小病，忍一下就好」的心態，卻不知病毒可能正在體內「往上衝、往下滑」。急診醫學科資深醫師白永嘉日前分享一起驚險個案，一名30多歲年輕人因胸悶就醫，起初檢查皆正常，若非醫師高度警覺留院觀察，恐釀成致命危機。

起初檢查正常 留院觀察竟揪出「流感併發心包膜炎」

白永嘉醫師指出，該名病患來到急診時自述胸悶、心悸，第一時間的心電圖與抽血檢測均無異狀，儘管當時急診室病人眾多，他仍建議患者留下觀察。隨後病患開始發燒，快篩證實為A型流感，緊接著第二次心電圖便出現明顯變化，確診為流感引發的併發症「急性心包膜炎」。

廣告 廣告

白永嘉解釋，急性心包膜炎好發於年輕人，初期常出現感冒症狀，隨後轉為胸痛心悸，典型特徵是「躺下時疼痛加劇，前傾時疼痛減輕」，雖然此病使用抗發炎藥物通常能在3至5天內痊癒，但若延誤診斷，可能演變為心包膜積水甚至心臟填塞，危及生命；若誤診為心肌梗塞施予血栓溶解劑，更有腦出血的風險。

感冒不只是咳兩聲！10%病毒恐變身「駭客」

重症醫療專科醫師黃軒則以「駭客」比喻病毒，強調雖然90%的感冒會靠免疫系統康復，但剩下的10%可能會順著呼吸道流竄。「往上衝」易引發急性鼻竇炎、中耳炎，嚴重者甚至可能影響顱內；「往下滑」恐導致急性支氣管炎、肺炎，或引發氣喘與肺阻塞（COPD）急性惡化。他特別點出「二段燒」的警訊，即感冒症狀好轉後又突然發高燒超過39度，這往往是病情加重的訊號。

一名30歲男患者因胸悶就診，沒想到進一步檢查診斷為「A型流感合併急性心包膜炎」。圖／白永嘉臉書

醫示警：7種「紅旗訊號」出現快就醫

感冒最陰險的不是久，而是「往下走」，兩位醫師呼籲，若出現以下症狀，切勿硬撐！

1.呼吸困難、嘴唇發紫：代表心肺功能受損。

2.胸痛、極度疲倦：需排除心肌炎或心包膜炎。

3.二段燒： 退燒後又燒回39度以上。

4.血氧濃度掉：低於94%（若家中有血氧機可監測）。

5.精神崩潰：意識混亂、持續嗜睡或極度衰弱。

6.咳血或頸部僵硬：需注意併發症或腦膜炎風險。

7.嬰幼兒異常：呼吸凹陷、尿量明顯減少。

「真正的保命，不是硬撐，是識破！」白永嘉與黃軒醫師共同提醒，冬天最陰險的不是低溫，而是對感冒的輕敵，尤其是老人、幼兒、孕婦及慢性病患者，一旦症狀「升級」，必須即刻轉彎就醫，別讓路邊的小卒奪走性命。



回到原文

更多鏡報報導

考上警大卻GG！台南「警界彭于晏」為正妹放水、下班滑進房5小時 綠帽男怒：聽到親密聲

台南知名飯店初二「一晚4萬5」！網喊：不如出國 業者解釋了 五星戰區過年行情一覽

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚