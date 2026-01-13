以為只是牙齒敏感？醫：長期磨牙恐害牙齦退縮

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

50歲排隊名店老闆娘阿晴，長期承受經營壓力，出現內分泌失調問題，近來更被先生發現她夜間嚴重磨牙，影響同床睡眠。日前刷牙時，她驚覺牙齒敏感加劇，照鏡子赫然發現牙齦萎縮、牙縫變大，緊急就醫後才知道，長期磨牙竟是造成牙齦退縮的關鍵原因。

經牙科醫師評估，阿晴的牙齦退縮與夜間無意識磨牙密切相關，在醫師建議下，她開始於睡眠時配戴軟式咬合板，並改用柔軟刷毛牙刷，搭配正確潔牙方式後，牙齦與牙齒敏感狀況才逐漸穩定。

別忽略長期磨牙的影響

亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜指出，臨床上不少民眾照鏡子時發現牙齒看起來變長、牙齦逐漸後退，刷牙或遇冷熱食物時出現酸軟不適，往往誤以為只是敏感性牙齒或牙周病，卻忽略了長期磨牙的影響。

楊晉瑜說明，磨牙是一種常見卻容易被忽視的口腔問題，當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，遠高於正常進食時的負荷。長期下來，牙周韌帶反覆受損、局部血液循環變差，容易引發慢性發炎反應，進而造成齒槽骨吸收，成為牙齦退縮的重要原因。

哪些族群容易磨牙?

此外，磨牙造成的牙齒磨耗，也會導致咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中壓力，更容易出現牙根暴露、楔形缺損等問題，引發冷熱敏感、刷牙不適，甚至增加蛀牙與牙周病風險。楊晉瑜提醒，若未及早控制磨牙行為，即使接受牙周治療，牙齦退縮仍可能持續惡化。

楊晉瑜指出，上班族、學生族群因課業與工作壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳，都是磨牙的高風險族群；此外，咬合不正、缺牙未補，或假牙高度不當，也可能導致咬合力量失衡，進一步誘發磨牙行為。

降低牙齒承受的異常咬合力量

在治療上，楊晉瑜建議，首要目標是降低牙齒承受的異常咬合力量，夜間配戴咬合板可避免牙齒直接摩擦，分散壓力，讓牙周組織在睡眠中獲得修復；同時應建立正確潔牙習慣，選擇柔軟刷毛牙刷，避免過度用力刷牙，造成牙齦二次傷害。若牙齦退縮已較明顯，則可評估進行牙周治療，甚至牙肉移植手術，改善牙根裸露與敏感問題。

楊晉瑜也提醒，改善睡眠品質、調適生活壓力、減少咖啡因與酒精攝取，都有助於降低夜間磨牙發生率。若家人反映夜間有磨牙聲，或民眾早上起床常感到下顎痠痛、牙齒敏感，應提高警覺，及早就醫檢查，避免口腔健康在不知不覺中受損。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

