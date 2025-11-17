以為只是累？夜間盜汗、牙齦出血…當心是「慢性淋巴性白血病」！醫示警6症狀：60+熟齡族最常見血癌
藝人沈玉琳日前證實罹患急性骨髓性白血病，引起社會關注。急性白血病進展迅速，治療必須與時間賽跑；相較之下，另一種「慢性淋巴性白血病（CLL）」病程較緩慢，但仍是65歲以上長者最常見的血癌之一。特別是當病人帶有某些基因變異時，傳統化療常常力有未逮，這時候標靶藥物就成了關鍵選擇。
諮詢／中國醫藥大學附設醫院內科部 葉士芃副主任
雖僅佔血癌一成 卻好發於銀髮族！
慢性淋巴性白血病（CLL）在臺灣並不算普遍，根據統計，民國111年全臺約有 270 位新確診病人，約佔所有血液癌症的十分之一。
慢性淋巴性白血病的好發年齡多落在 60 至 70 歲之間，以高齡族群為主。
相比之下，白種人的發生率是臺灣的四倍，顯示與人種差異有關。
這種疾病進展緩慢，早期往往沒有明顯症狀，許多人是在健檢時被發現白血球過高，進一步檢查才確診。
中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃表示，隨著病程惡化，病人會逐漸出現疲倦、貧血、淋巴結腫大、夜間盜汗、腹痛、感染、發燒，甚至牙齦出血等症狀，「一旦這些情況出現，通常代表疾病已經影響到骨髓，壓迫了正常造血功能。」
早期可與疾病和平共存 出現症狀後再啟動治療
「早期的慢性淋巴性白血病，不一定要馬上治療。」
葉士芃解釋，因為這種癌細胞生長速度緩慢，若血紅素、正常的白血球（中性白血球）、血小板都在正常範圍，此時只需定期追蹤即可，不必急著治療，許多病人甚至可和疾病和平共存十年以上。
但一旦開始出現貧血、淋巴腫大壓迫，或是抵抗力下降導致反覆感染等症狀時，代表和平共存的平衡已經失衡，這時就要積極治療。
雖然骨髓移植是唯一能根治的方式，但慢性淋巴性白血病好發於年長者，一般可以存活十至二十年，多數病人的壽命已經可以和國人平均壽命相差不遠，因此一般並不建議以骨髓移植為主要治療。
基因檢測辨識高風險族群 讓治療更精準、更有效
葉士芃表示，慢性淋巴性白血病（CLL）是成人常見的血液腫瘤之一，雖然病程多半緩慢，但治療方式需要依照個人基因檢測與身體狀況來決定。
臨床上會檢測 17p 缺失、TP53 突變及 IGHV 狀態，這些基因變化不僅影響疾病風險，也影響治療反應。
若檢測結果顯示 17p 缺失、 TP53 突變或 IGHV 未突變，代表病情屬於高風險族群，傳統化療效果有限，因此建議以標靶治療為主，例如新一代BTK 抑制劑或 BCL-2 抑制劑，能有效抑制癌細胞生長並延長存活。
若檢測結果為 無基因異常或 IGHV已突變，則治療反應通常較佳，選擇較為多元。
葉士芃分享，在臨床上，若病人體能佳，除了標靶治療，也可考慮化療合併 CD20 單株抗體，搭配 BTK 或 BCL-2 抑制劑，以增加療效。
若病人體能較差，則以口服化療、CD20 單株抗體、標靶藥物與支持療法為主要選項，兼顧療效與副作用控制，避免過度治療帶來的風險。
近年來，CLL 的治療重點已經從「單一化療」轉向「精準醫療」，不再強調一體適用，而是依照 基因特徵與個人狀況量身訂做。
對病人而言，理解基因檢測的重要性，並與醫師討論合適的方案，是確保治療效果與生活品質的關鍵。
規律追蹤與配合醫療團隊，也能幫助病人在長期抗病過程中，維持接近正常的生活。
副作用只是初期考驗 穩定後就能像控制慢性病一樣安心生活
雖然治療效果佳，但標靶藥物仍可能帶來副作用，第一代 BTK 抑制劑常見副作用包括心律不整、出血與高血壓；相較之下，第二代 BTK 抑制劑大幅降低了這些不良反應的發生機率；BCL-2 抑制劑治療要小心腫瘤溶解症候群，需漸進調整劑量；CD20單株抗體則要留意感染風險。
不過，大多數副作用都在治療前幾個月發生，只要度過適應期，之後就像控制糖尿病、高血壓，管理慢性病一樣。
葉士芃強調，大部分慢性淋巴性白血病病人都能長期控制，藥物選擇越來越多，療效比過去提升許多。
「只要和醫師密切合作，規律追蹤，就能安心生活，不必擔心人生會被這個病拖累。」
(本文獲「癌症希望基金會」授權轉載，原文刊載於此）
