以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身

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記者簡浩正／台北報導

小心「視神經無聲殺手」！隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。

65歲林阿姨（化名）近半年來看東西總覺得「霧裡看花」，原以為只是老花加重或白內障，曾自行至眼鏡行重新配鏡，視力卻始終未見改善。直到參與院內眼部篩檢並進一步就醫，才發現眼壓明顯升高，視野邊緣已出現缺損，最終確診為青光眼合併白內障，讓她相當震驚。

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亞東醫院眼科部醫師朱怡靜表示，許多長者將視力模糊視為正常老化現象，卻忽略青光眼這項「視神經的無聲殺手」。由於青光眼早期多無明顯症狀，當視力出現異常時，視神經往往已受到不可逆損傷。而白內障與青光眼之間關係密切，當白內障過度成熟、水晶體腫脹時，可能阻礙房水正常循環，進而誘發急性青光眼。因此建議民眾定期接受眼壓與眼底檢查，及早發現、及早治療，是守護視力的關鍵。

亞東醫院眼科部醫師吳宛霖表示，屈光雷射可改善近視、提升生活品質，惟仍須經專業評估是否適合手術。（圖／亞東醫院提供）

除青光眼與白內障外，現代人對視力矯正與眼部不適的關注提升，相關迷思也隨之增加。針對屈光雷射議題，亞東醫院眼科部醫師吳宛霖說明，屈光雷射可改善近視並提升生活品質，但是否適合手術仍需經專業評估。術前需進行完整眼部檢查，包括角膜條件、度數穩定性及乾眼狀況等，以確保手術安全與效果。

此外，針對長輩常見的「流目油」困擾，亞東醫院眼科部醫師蘇姵元指出，持續流淚並非單純老化或情緒因素，常見原因為鼻淚管阻塞，導致淚液無法正常排出。若長期未治療，除影響視線清晰，也可能引發急性淚囊炎，甚至蜂窩性組織炎等感染併發症。透過專業評估與微創手術治療，多數患者可有效改善症狀，恢復舒適清晰的視覺品質。

在高度依賴3C產品的數位時代，視力保健已是一場長期課題。為延續全球防盲倡議精神，亞東醫院響應「世界青光眼週（World Glaucoma Week）」，自4月13日起至4月17日於院內舉辦「睛彩視界，眼見為憑」護眼健康衛教週；整合實體篩檢、雲端衛教及YouTube直播，讓專業醫療資訊更易取得。呼籲民眾養成定期檢查習慣，對視力變化保持警覺。

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