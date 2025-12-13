以為只是腸胃炎！女童嘔吐到雙眼上吊醫掃CT嚇壞了

生活中心／杜子心報導



很多家長一看到孩子嘔吐，第一時間直覺就是腸胃炎，但這樣的「常見症狀」，有時卻可能藏著致命危機。兒科急診醫師吳昌騰近日分享一起震撼案例，一名11歲女童因反覆嘔吐、止吐藥無效，被診斷為急性腸胃炎住院治療，沒想到在深夜時病情急轉直下，女童在睡夢中突發癲癇，最後緊急檢查才發現，真正元凶竟是出血性的腦瘤。吳昌騰直言，這類嘔吐並非腸胃道感染，而是顱內壓升高、刺激嘔吐中樞所發出的危險警訊。









11歲女童嘔吐到「癲癇+雙眼上吊」！醫揭腦瘤警訊：易被誤認是腸胃炎

女童經進一步檢查後發現並不是急性腸胃炎，而是腦瘤合併出血。（示意圖／民視新聞資料照）

吳昌騰在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》指出，這名11歲女童在當天上午嘔吐超過5次，先至診所就醫並服用止吐藥，但症狀未改善，下午被家人送往鄰近醫院，初步判斷為急性腸胃炎，安排住院接受靜脈輸液。未料病情並未穩定，反而在午夜後急遽惡化，凌晨時分女童在睡夢中突然癲癇發作，出現雙眼上吊、四肢僵硬的狀況，醫療團隊緊急施打靜脈抗癲癇藥物，但約兩小時後，又再度發生更猛烈的全身性強直陣攣，病況難以控制。眼見情況不對，第一線醫師立即將女童轉送醫學中心。隔天清晨抵達兒科急診後，醫療團隊一邊進行基本處置，一邊將診斷方向從腸胃道轉向顱內病變。

11歲女童嘔吐到「癲癇+雙眼上吊」！醫揭腦瘤警訊：易被誤認是腸胃炎

吳昌騰提醒最平凡的症狀，有時正是最致命的警訊。（圖／翻攝自吳昌騰臉書）

就在準備送進兒科加護病房前，女童血氧飽和度突然下降、呼吸變淺，雙側瞳孔放大且對光無反應，吳昌騰形容，這已是腦部嚴重缺氧與功能受損的凶兆。緊急進行的腦部電腦斷層掃描結果顯示，高度懷疑為腦瘤（如星狀細胞瘤）合併出血，腫塊造成明顯佔位效應，引發左側腦疝，並出現阻塞性水腦。吳昌騰指出，女童持續嘔吐、突發癲癇及生命徵象惡化，全都是出血性腦瘤導致顱內高壓與腦疝的結果。他也提出3個重要提醒，第一、兒童表達能力有限，腦瘤引起的噁心、嘔吐、間歇性頭痛，極易被誤認為腸胃炎或偏頭痛；第二、若嘔吐在接受初步治療後仍持續甚至惡化，務必提高警覺；第三、不少嚴重疾病常在深夜或凌晨突然惡化，第一線醫療人員與家長都應保持高度敏感，因為「最平凡的症狀，有時正是最致命的警訊」。











