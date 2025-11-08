以為只是「踏板彈出」 竟釀肇逃代價慘重
【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市一名黃姓男子日前駕駛自小客車行經太原路三段停等紅燈時，突然聽到車身傳出「叩」的一聲撞擊聲響，下車查看發現右後保險桿有明顯擦撞痕跡，隨即報警。警方調閱行車紀錄器與監視器後，發現是一名陳姓女子騎乘機車碰撞後未停車離去，遭依法通知到案，才揭開這起「以為踏板彈出」的肇事逃逸案件。
警方指出，事故發生於114年10月28日傍晚6時許，當時黃男（65年次）駕車沿太原路三段往太平方向行駛，在九龍街口停等紅燈時，突聞車尾遭撞擊聲。員警循線比對影像，鎖定一輛黑色機車涉案。通知騎士陳女（95年次）到案後，檢視其機車外殼可見白色刮痕。陳女供稱當時為閃避車輛聽到聲音，但誤以為只是左側飛旋踏板自行彈出，因此未停車察看。警方告知陳女，其行為已構成肇事逃逸，除須賠償車損，還得面臨相關罰責，損失可說慘重。
第五分局分局長劉其賢提醒，騎乘機車應隨時注意車距與周邊狀況，尤其車輛若裝有飛旋踏板等外凸零件，更須謹慎行駛。根據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，即使無人受傷，事故當事人亦應依規定採取處置或通知警方；若未報警即離去，將處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。若肇事致人受傷仍逃逸者，更將吊銷駕照。警方呼籲，遇事故應冷靜報案處理，千萬別心存僥倖，以免小擦撞變成大麻煩。
