以為只要切10公斤腫瘤…開刀驚見「懷了足月男嬰」！二寶媽迎來奇蹟寶寶
美國加利福尼亞州近日發生一起醫療奇蹟，一名母親因為腹中有著一顆重約10公斤的良性卵巢腫瘤，一直以為自己無法再生第2個孩子，沒想到在切除腫瘤手術前進行的例行檢查中，竟發現自己早已懷孕，並在數日後順利生下足月男嬰。
根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，現年41歲的蘇茲洛佩茲（Suze Lopez）原本預定在洛杉磯西達賽奈醫療中心（Cedars–Sinai Medical Center）切除一顆重達22磅（約10公斤）的良性卵巢囊腫，並在手術前按照規定進行相關檢查，沒想到卻發現她有了身孕。
洛佩茲受訪時也表示：「我本來就經常月經不規律，肚子偶爾也會不舒服，我簡直無法相信，我們一直希望能生第2個孩子，經過17的祈禱與努力，竟然真的懷上了」。不過，洛佩茲在檢查結果出爐沒幾天後就突然出現劇烈腹痛、血壓迅速升高，家屬也緊急將其送醫。
醫生檢查後，診斷洛佩茲為「腹腔異位妊娠」，即腹中胎兒在子宮外靠近肝臟、貼近卵巢囊腫後方的空間生長，由於此類妊娠的併發症與死亡率極高，胎兒能夠順利出生更是罕見。隨著寶寶長大，就會不斷推擠囊腫，主治醫師為此說明：「所以她一直以為只是腫瘤又長大了，而不會想到自己可能懷孕。」
報導指出，這次極罕見的手術需要約30名專家協作，包括婦產科專家、婦科腫瘤醫師、護理人員、麻醉師等，在手術過程中，寶寶一出生，洛佩茲就立即出現大量出血，團隊也立即切除洛佩茲體內的巨型囊腫，所幸手術最終成功，洛佩茲母子平安。洛佩茲將8月18日出生的孩子取名為柳（Ryu Jesse Lopez），孩子重約3.6公斤，院方更將孩子的出生形容為「醫學奇蹟」。
洛佩茲事後受訪時更感慨直言，兒子的出生可謂是「向全世界證明上帝存在的例子」：「我珍惜每一件小事，所有的一切，每天都是禮物，而我絕不會浪費它。上帝給了我這個孩子，讓他成為世界的榜樣，證明上帝存在，這是現代的奇蹟，而他確實會發生。」
