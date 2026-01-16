以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光

大陸中心／張尚辰報導

中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。

根據陸媒《都市頻道》報導，該名女子平時並無相關家族病史，也鮮少飲用含糖飲料，僅飲食口味偏重、喜愛辛辣。體重暴增後，她曾嘗試透過節食與運動控制體重，但成效不彰，身體狀況反而逐漸惡化，隨後陸續出現發燒、臉部與四肢腫脹，甚至伴隨刺麻與不適感，才警覺情況異常，緊急前往醫院檢查，最終確診為腎功能嚴重受損，進而導致尿毒症。

醫師指出，該女子體重在短時間內快速增加，主因並非脂肪堆積，而是腎臟無法正常代謝水分與電解質，導致大量水分滯留於體內，外觀上容易被誤認為「突然變胖」。

醫師進一步說明，尿毒症是腎臟排泄與調節功能失衡所造成，常見症狀包括眼瞼、臉部及四肢明顯水腫，極易與單純肥胖混淆，因而延誤治療。一旦腎功能損害達一定程度，治療難度與恢復空間都將大幅受限。

醫療團隊提醒，多數尿毒症患者與長期糖尿病、高血壓或慢性腎臟病控制不良有關，但年輕族群若長期攝取高鹽、重口味飲食，加上作息不規律、經常熬夜、憋尿，或頻繁使用止痛藥，也可能在不知不覺中加速腎臟惡化。

最後，專家強調，腎臟疾病因早期症狀不明顯，常被稱為「沉默的疾病」，但若出現泡沫尿、夜尿次數增加、眼瞼或腳踝水腫、容易疲倦等警訊，應提高警覺，及早接受腎功能檢查，才能把握治療時機，避免病情惡化。

