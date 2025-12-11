以為吃黑色補腎？營養專家：黑米高鉀磷…腎友吃錯恐傷腎

台灣營養基金會董事吳映蓉指出，有腎友因相信「黑色入腎」的觀念而選擇吃黑米，認為對腎臟有益，但她提醒，中西醫對「腎」的定義不同，慢性腎臟病患者若選錯食物，可能不是補腎反而傷腎。

吳映蓉分析，黑米屬於全穀加色素米，相較白米有較高的膳食纖維與植化素。（示意圖／Pixabay）

台灣營養基金會董事吳映蓉在臉書專頁《吳映蓉博士營養天地》發文說明，中醫所說的「腎」涵蓋腎臟機能、荷爾蒙、生殖功能、骨骼、耳朵、腦髓、髮等整個系統，是較廣的概念。

而西醫的「腎」則偏向器官本身，包括過濾、排毒、水分與電解質平衡、血壓調控等功能。她表示，民間說的「吃黑色補腎」，在中醫語境裡多指整體精氣、骨骼、耳朵、頭髮、性荷爾蒙相關功能，而非針對腎絲球過濾率或肌酸酐等腎功能指數的改善。

針對慢性腎臟病患者是否適合吃黑米，吳映蓉分析，黑米屬於全穀加色素米，相較白米有較高的膳食纖維與植化素，包括花青素、多酚等，礦物質如鉀、鎂、鈣、鐵、鋅、磷等含量也高於白米，對一般健康人來說是營養較豐富的全穀類。但她提醒，慢性腎臟病腎友需特別注意，糙穀類因磷、鉀較高，以往多建議要限量或減少。

吳映蓉提到，近年也有文獻提醒，全穀裡的磷多以植酸鹽形式存在，吸收率低於動物性與添加磷酸鹽，所以並非看含量就全禁，而是要看總量與病情。她指出，慢性腎臟病早期、血檢顯示血鉀血磷都在正常範圍、沒有醫師特別交代要嚴格限制鉀或磷的患者，可以少量選擇全穀類，同時注意份量與總鉀、總磷攝取。

中醫所說的「腎」涵蓋腎臟機能、荷爾蒙、生殖功能、骨骼、耳朵、腦髓、髮等整個系統，是較廣的概念。（示意圖／pixabay）

吳映蓉強調，慢性腎臟病中晚期、已經有高血鉀或高血磷、醫師或營養師已明確要求限制鉀或磷的患者，需要特別小心甚至暫時避免黑米，這時候通常會建議主食以白米為主，黑米、糙米或其他高礦物質全穀只能偶爾吃。

吳映蓉提醒，黑米雖然營養豐富，對一般健康的人是好選擇，但因鉀、磷含量較高，對腎臟病人來說不是完全禁止的毒藥，但也不適合天天大碗吃。

