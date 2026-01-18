以為同病相憐！男乞丐掏50萬聘金娶妻竟「變小王」 氣炸提告結局曝

一名彭姓男乞丐，在街頭結識同樣行乞的張女，期間彭男掏了50萬聘金欲迎娶對方，未料事後卻驚覺自己是「小王」，氣炸提告。示意圖／取自photoAC

中國青海西寧街頭曾上演一段看似相濡以沫的「乞丐羅曼史」，最終卻因金錢糾紛與婚姻詐欺對簿公堂。一名以乞討維生的彭姓男子，在街頭結識同樣行乞的張姓女子，兩人同居長達5年，期間彭男為了迎娶對方，陸續轉帳人民幣11.19萬元（約新台幣50萬元）作為聘金。未料感情破裂後，彭男才驚覺女友根本「沒離婚」，氣得一狀告上法院。

街頭相遇同居5年 竟是婚外情

根據法院判決書指出，離異單身的彭男與張女當年在青海西寧的街頭行乞時偶然相識，張女當時自稱已經離婚，兩人境遇相似，迅速墜入愛河並開始同居生活。這段關係維持了5年之久，期間張女多次以結婚為由索要聘禮，彭男不疑有他，認定對方是共度餘生的伴侶，遂先後多次轉帳，總計給付了11.19萬元人民幣。

然而，紙終究包不住火，隨著兩人感情生變，彭男赫然發現，張女在與他交往同居的這5年間，與前一段婚姻的丈夫根本沒有辦理離婚手續。彭男認為，張女虛構單身事實，是以結婚為幌子騙取錢財，憤而向寧夏固原市原州區人民法院提起訴訟，要求女方全額返還11.19萬元。

女方辯：是「共同乞討」收入非聘金

面對指控，張女在法庭上給出了截然不同的說法。她辯稱，這筆錢根本不是所謂的「聘金」，而是兩人在這5年間「共同乞討」的勞動成果，她驚人地透露，雙方在5年內的乞討總收入高達32萬元人民幣（約新台幣143萬元），彭男轉給她的錢，理應屬於雙方共同勞動所得的分成，而非贈與或聘禮。

一審判還8成 女方不服上訴

固原市原州區人民法院一審審理後認為，張女在未解除婚姻關係的情況下，與彭男以夫妻名義同居並收受大額款項，有違公序良俗。針對彭男要求全額返還的訴求，法院考量雙方確實共同生活長達五年，期間必然有共同的生活支出與消費，因此並未支持全額退款。

最終，一審法院酌情判決張女需返還聘金總額的80%，即人民幣89536元（約新台幣40萬元）。然而，張女對此判決結果表示不服，堅持該筆款項為共同乞討所得，隨即向固原市中級人民法院提起上訴。這起由街頭乞討引發的感情與金錢糾紛，目前仍待二審法院進一步審理定奪。



