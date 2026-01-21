以為喝咖啡能取暖？醫師揭「5假暖食物」還會讓人更怕冷

強烈大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，許多民眾喜歡透過飲食，讓身體從內而外暖和起來，對此胸腔暨重症科醫師黃軒點名「五種假暖食物」，直言有些食物只是在騙感覺神經，對真正的禦寒一點忙都幫不上，甚至還會讓人更怕冷。

醫師黃軒在臉書專頁發文，表示很多人一到冬天就喜歡透過食物取暖，但部分食物其實只是「假暖食物」，從生理學與代謝機制來看，這些食物只是在欺騙感覺神經，對真正的禦寒一點忙都幫不上，甚至還會讓人更怕冷，包括：

高糖熱飲（奶茶、甜湯、黑糖飲） ：暖的是舌頭，不是身體；喝下去那一刻很幸福，但高糖食物會讓血糖快速上升、胰島素大量分泌、血糖快速下降，導致身體誤以為能量過剩，反而降低產熱，末梢血管收縮，手腳更冰，容易出現喝完反而更冷、更累；雖帶來短暫熱感，但不等同於真正禦寒。

油炸、高油脂食物 ：吃得很重，身體卻更辛苦。很多人以為油脂熱量高會有保暖效果，卻忽略消化問題；高油炸食物會增加腸胃負擔、把血流調去消化系統，反而讓皮膚與四肢血流下降，導致吃很撐，卻一直抖。

酒精類飲品（包括補酒、燒酒） ：最經典的「暖錯方向」，酒精會讓表層血管擴張，立刻感到熱、臉紅、身體暖，但事實是熱量大量散失到皮膚、核心體溫反而下降、禦寒能力明顯變差，這也是為什麼寒冬醉酒的人，反而更容易出現低體溫風險。

麻辣食物（辣椒、麻辣鍋、重辣醬） ：熱的是痛覺神經，不是體溫。辣椒的關鍵成分是辣椒素（capsaicin），它做的不是升高體溫，而是刺激痛覺與溫度感受器（TRPV1），讓大腦誤判「現在很熱」，引發流汗、血管擴張，一旦開始流汗，體表散熱加快、水分與電解質流失、核心體溫反而下降，所以吃完麻辣鍋會先熱、後冷、還更累；對腸胃敏感、容易手腳冰冷、或本來就怕冷的人，麻辣只會讓人短暫爽、後續更虛。

熱咖啡因飲料（咖啡、濃茶、能量飲）：聞起來很暖，結果越喝越冷。很多人冬天一早靠一杯熱咖啡「續命」，手握杯子暖，第一口下肚更暖，但暖的是感覺，不是體溫，熱咖啡只是暫時提高口腔與胃部溫度，卻同時把血流、體液與代謝穩定性都拉走。咖啡因會刺激交感神經，讓末梢血管變窄，導致手腳血流下降，越喝手腳越冰；利尿、脫水，水分一少，體溫調節能力就變差，到了冬天反而更怕冷；咖啡因讓人「感覺有精神」，但實際是在透支能量，產熱續航力下降，喝完當下會覺得暖和，但過了半小時到一小時後，卻更冷、更抖。

醫師黃軒指出，真正禦寒要的是穩定產熱，不是神經刺激；真正能禦寒的飲食，不是讓人只熱一下，而是讓身體一直有熱可以生，若能掌握蛋白質加慢澱粉加溫熱湯加上不刺激等原則，就能真正禦寒：

每一餐都要有夠份量的蛋白質 ：蛋白質等同人體天然暖氣機，蛋白質的消化與代謝，會產生較高的食物熱效應（TEF），其中雞蛋、豆腐、豆乾、魚、雞肉、瘦肉、無糖豆漿、溫牛奶都是不錯的選擇；關鍵不是補，是穩定供應，因此少量多次，比暴吃一餐更暖。

澱粉 ：要吃，但選「慢慢燒的那種」，身體怕冷，很多時候是燃料不穩。真正禦寒的澱粉特徵是消化慢、血糖穩、不會讓人忽冷忽熱；推薦民眾可透過糙米、燕麥、地瓜、南瓜、芋頭、蓮藕等食物攝取，但避開甜點、精製白麵包、含糖熱飲等食物，穩定血糖就等同穩定體溫。

溫熱香料 ：但「不辣、不刺激」，像是少量的薑、蔥、蒜、微量肉桂，這些食物的特點是促進循環、不引發大量出汗、不刺激痛覺神經，建議可以用薑片泡熱水或煮不加糖、不煮太濃的薑湯來喝。

熱的不是重點，「溫度加結構」才是 ：真正禦寒的食物，通常有有湯（溫度穩定）、有固體（消化慢）、有蛋白質（產熱持久），像是蔬菜湯加豆腐加飯、不油膩的雞湯加根莖類、味噌湯加魚加糙米都是好例子。

進食的時間：進食的時間也會影響怕不怕冷，早餐太晚導致白天代謝慢，晚餐太少導致半夜體溫下降，長時間空腹身體會進入「省能模式」，因此建議起床後1～2小時內進食，晚餐不要只吃菜，睡前餓，不是意志力好，是身體在撐。

撰稿：吳怡萱





