以為喝這罐能修復肌肉 健身男照三餐喝竟得糖尿病

許多人疲勞駕駛都會拿一罐提神飲料「續命」，還有不少上班族加班想睡時也會喝一罐提神飲料重振精神，不過如果長期攝取過多的提神飲料，恐怕會把健康給喝壞。對此，敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師，就分享一個案例，指出一名男子長期照三餐喝提神飲料，於是被檢查出罹患糖尿病。





30歲健身男以為喝「這罐」能修復肌肉 照三餐喝出「糖尿病」醫：別亂補！

陳榮堅分享一個個案照三餐喝提神飲料導致罹患糖尿病。（圖／翻攝自陳榮堅臉書）





陳榮堅近日在臉書粉專分享一則門診案例，一名30多歲男性外表精壯，平時固定會去健身、從事勞力工作，既沒有糖尿病家族史，看起來也不像高風險族群，卻被檢查出罹患糖尿病，陳榮堅感到很訝異因為這樣的狀況很少見，進一步追問後，才發現這名患者因為工作與健身消耗體力，聽信提神飲料富含B群、有助於提神與肌肉修復，竟養成「照三餐喝」的習慣。檢查發現，他的糖化血色素高達7.8%，遠高於正常值5.7%以下，已屬明顯異常。陳榮堅先替患者開立輕度糖尿病藥物，同時要求調整生活型態，並非立刻全面禁喝，而是將提神飲料減量至一天最多1罐，原因在於長期攝取咖啡因的人，若突然完全戒斷，可能出現頭痛、疲倦等不適反應。

陳榮堅提醒很多東西不是不能吃、不能喝，而是一定要適量。（圖／翻攝自陳榮堅臉書）





經過一個月回診，患者的糖化血色素已下降至6.2%，後續再完全戒除提神飲料，三個月後血糖恢復正常，半年後更順利停藥。陳榮堅提醒，外表看起來健康，不代表身體沒有負擔，若長期「亂補」，過量攝取含糖或高咖啡因飲料，仍可能引發代謝疾病。他也坦言，自己在特別忙碌、疲累時偶爾也會喝提神飲料，但關鍵在於節制，「很多東西不是不能吃、不能喝，而是一定要適量」，否則原本想補體力，最後卻可能賠上健康。





原文出處：30歲健身男以為喝「這罐」能修復肌肉 照三餐喝出「糖尿病」醫：別亂補！

