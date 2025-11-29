以為在日本！w-inds.三度攻台「尖叫聲太大」橘慶太雞皮疙瘩狂起

記者林汝珊／台北報導

w-inds.連續第三年來台開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）

日本實力派雙人組合w-inds.連續第三年來台開唱，2025年巡演《 w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust” 》台北站於台北國際會議中心壓軸登場，兩位成員橘慶太、千葉涼平才開場就被現場超過2千名粉絲的熱情震撼，粉絲們最後除了準備蛋糕也排字替他們驚喜慶生。

演唱會以〈Zip It〉、〈Fly High〉火力全開揭幕，經典歌曲〈try your emotion〉的前奏一出更讓全場沸騰。千葉涼平以中文打招呼：「大家好我們是 w-inds.，大家嗨嗎？」橘慶太也笑說：「這歡聲有夠大，現在才四首歌喔，沒問題嗎？」並提到團體已連三年來台，「我們不斷進化，也帶來好多新歌，也希望大家一路嗨到最後！」

廣告 廣告

粉絲送上蛋糕為w-inds.慶生。（圖／COME ON JKSSP提供）

兩人透露三天前就抵台，趁空檔到九份散心，並前往粉絲在捷運站為他們準備的燈箱應援拍照留念。千葉涼平回憶初訪台灣是在2003年：「當時演唱會大排長龍，看到新聞時還以為是假消息，但那時就感受到大家真的很想見我們。」

而近期兩人適逢生日，粉絲也特地送上蛋糕並排出「R💗K HBD」為兩人慶生，橘慶太笑稱：「每次都想把最終場辦在台灣了呢！」他還稱讚粉絲日文太好：「我們講日文都以為自己在日本。」更喊話希望25週年能再度來台，「主辦單位拜託了，看看這麼多人來看我們！」

更多三立新聞網報導

72歲趙雅芝傳飯店遭侵犯！變態男躲房內「躺她床喊好香」網全怒炸

大咖影后罕見全黑現身MAMA！哽咽悼香港大火：希望奇蹟會發生

粉紅炸彈來了！高橋聖子攜AV女優「比基尼炸乳亮相」粉絲全場暴動

斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光

