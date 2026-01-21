以為壓到窟窿！他「酒駕撞騎士」滿地血 下秒補油門閃人

高雄市鳳山區今（21）日清晨5時許發生一起酒駕肇逃案件，37歲朱姓男子酒後駕駛休旅車追撞36歲黃姓單車騎士，造成黃男摔車倒地、身體多處擦挫傷，事後更是肇事逃逸，被警方抓到時辯稱「以為壓到窟窿」，全案依公共危險罪及肇事逃逸罪移送。

黃男騎自行車結果被撞。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於鳳山區海洋一路，36歲黃姓單車騎士今天清晨5時左右騎乘在路上，結果突然間被朱男駕駛的休旅車給撞上，警消獲報趕抵現場時，發現黃男倒臥路邊哀號，手腳有擦挫傷且血流不止，自行車後輪嚴重扭曲變形，顯見撞擊力道相當猛烈。

所幸黃男命大，緊急送醫後並未生命危險，警方事後成立專案小組，擴大調閱沿線監視器影像，以車追人方式鎖定肇事車輛，最終鎖定朱男並要他到案說明。

朱男到案後坦承酒後駕車，辯稱前晚11時許與友人飲酒作樂，心存僥倖以為酒精退了才開車要去上班，車禍當時以為只是壓到路面窟窿，沒注意撞到人，直到家人通知才知道事情大條，警方測得酒測值高達0.44毫克，事後依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

