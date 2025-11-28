以為多吃有益？70旬翁每日吞20顆保健品 竟吃出食道潰瘍

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。書田診所提供



一名70歲老翁為保養身體，每天服用20多顆保健食品，近日出現胸痛及吞嚥不適症狀就醫。胃鏡檢查發現，他的食道中段出現潰瘍。醫師提醒，部分保健食品具有腐蝕性或酸鹼值較高，若未完全吞下，在食道中停留過久產生溶解，就有可能破壞食道組織。

另一位68歲女性，平時也吃保健食品，經常吃了馬上就寢，近期胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段潰瘍，也是藥物性食道炎。另外也有患者因心臟病、小中風服用藥物，吃了一段時間後出現黑便的情況而就醫，胃鏡檢查發現有胃潰瘍，治療後改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

邱展賢提醒，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

「吞服錠劑、膠囊要當心！」邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點，包括：1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，同時不要一吃完馬上躺下，至少停10分鐘。3、避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。4、有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢說，食道潰瘍患者在治療期間，應儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

