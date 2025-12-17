以為大S會活得比我們久！蔡康永金鐘合體小S 吐真實心聲：任務是她

娛樂中心／綜合報導

女星大S農曆春節病逝日本，消息曝光令許多粉絲感到惋惜，而妹妹小S也自此告假節目多時，直至10月金鐘頒獎典禮才首度復出螢光幕，合體《康熙來了》老搭檔蔡康永，看哭一票網友。近日，蔡康永接受訪問時也鬆吐當下心境，並談起大S離世，坦言「以為會活得比我們久」。

蔡康永日前接受陸媒《新世相》訪問，提到大家可能覺得今年金鐘合體小S的任務是頒獎，不過蔡康永認為自己的任務是「處理小S的狀態」，表示需要把小S從不願意出現的狀態，處理到「她願意出現」，也要從不能笑的狀態，處理到會笑，蔡康永表示不能說是搭檔，反而是「一個人該做到的陪伴」。

廣告 廣告

蔡康永透露在台上只想著如何讓小S從巨大痛苦中度過，讓她帶給大家歡樂同時又不會覺得勉強，至於是否「完成任務」，蔡康永則認為人沒有辦法對抗生命的殘酷，表示自己只是做到讓小S露出笑容，他也感慨提到人生遇到過很多「應該比我晚死的人，比我早死」，而大S也是其中對他來說重要之人，蔡康永稱讚大S是個勇敢痛快的人，這項特質應該可以讓大S有力量，活得比我們久「比我們堅強」，因此大S驟逝對他來說打擊很大，「我相信的那些事情，其實就是自欺欺人的事情」。

蔡康永曝光金鐘合體小S的心情。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

范冰冰舊愛李晨現蹤滑雪場！臉蛋浮腫被指「飄老人味」 47歲近況曝光

范姜又恩出事了！「3罪狀踩線」惹怒經紀公司 遭解約慘況曝光

「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了

分手疑鬧不愉快！惠利、柳俊烈突宣布「合體獻聲」 時間點出爐震撼網

