以為她裝睡！男同事提槍上陣 台中女醒來垃圾桶見「1物」崩潰報警

傻眼！台中一名男子阿誠（化名）跟女同事小慈（化名）一起入住汽車旅館，當時小慈服用安眠藥後意識不清，阿誠稱誤以為小慈還清醒，就與其發生性關係，但進行到一半發現小慈是睡著的狀態，就立刻停止。事後，小慈在垃圾桶發現保險套，因此報警，由檢察官提起公訴。最終，法院審酌證據後指出，小慈的說法前後不一，再加上藥物可能發生夢遊現象，讓阿誠難以判定小慈是否清醒，最終判阿誠無罪，上訴二審也遭駁回，全案定讞。

判決書指出，阿誠跟小慈兩人為同事，2022年3月12日時，一起前往汽車旅館住宿，小慈在睡前服用安眠藥，阿誠竟趁機跟小慈發生性行為，在小慈清醒後察覺身體有異，並在垃圾桶內發現用過保險套，決定報警處理，檢察官依趁機性交罪嫌提起公訴。

對此，阿誠坦言，兩人並非是單純同事關係，而是婚外情的交往對象，當時因小慈頸椎受傷，就帶她去台南回診，不確定她跟醫師拿什麼藥，也不確定當天小慈是否有服用安眠藥。

阿誠接著說，只能確定當天晚上兩人都沒有飲酒，凌晨兩人還有肢體互動。事件發生當下有詢問小慈意願，小慈說「好」，阿誠才戴上保險套，因此誤以為小慈是清醒在裝睡，進行到一半時，才發現小慈沒有反應「好像睡著了」，最後阿誠決定自己DIY解決。

法官指出，小慈的就醫紀錄顯示，醫師每次處方的安眠藥有28顆，依小慈自訴每日都服用1顆安眠藥，但是前次回診已經超過28天，認為小慈證詞前後矛盾；再加上小慈服用的安眠藥為「悠樂丁」，這種藥物服用後不會馬上入睡，因此無法證實小慈是否當晚真的有服用安眠藥。

另外，悠樂丁在服用後，可能會出現夢遊現象，亦可能導致阿誠無法判斷小慈是否清醒。根據LINE對話紀錄顯示，阿誠在案發後有向小慈道歉，法官因此認為這並非蓄意趁機性交，認為檢方舉證不足，判阿誠無罪；此案上訴遭到駁回，全案定讞。



