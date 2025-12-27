以為媽被詐騙！孝子報警衝摩鐵救人…竟意外驚見「母外遇亂搞」

社會中心／台南報導

見母進摩鐵以為被詐騙報警，卻意外踢爆媽媽出軌。（示意圖／pixabay）

台南一名男子因見母親行跡鬼祟，誤以為遭詐騙集團誘騙，於今年3月尾隨母親至汽車旅館並報警求助，豈料警方到場後竟揭發母親與一名男子發生婚外情。其父親得知結縭近半世紀的妻子出軌後，憤而訴請離婚並對小王提告。台南地院審理後，認定小王侵害配偶權，判賠40萬元。

根據判決書指出，該名人夫與妻子結婚近50年，育有一子。人夫控訴，小王自2021年起涉入2人婚姻，與妻子長期交往，且小王與妻子不僅在通訊軟體上有大量曖昧、露骨對話，更分別於今年1月及3月2度前往汽車旅館開房，嚴重破壞其婚姻圓滿，遂向法院提告，求償精神慰撫金51萬元。

廣告 廣告

遭指控的小王於庭訊時辯稱，今年1月並未與人妻前往摩鐵，3月雖有同行，但僅是為了「尋求安靜處所聊天」，堅稱雙方無任何不當及越矩行為。同時質疑，人夫提出的LINE對話截圖及行車紀錄器影像未經其同意取得，涉及妨害秘密，主張相關證據應無證據能力。

不過，人夫的兒子出庭證稱，因母親行蹤異常，他於去年12月及今年3月2度跟蹤，3月跟蹤時目睹母親上了該男轎車駛入摩鐵，他因擔憂母親遭遇詐騙而報警。警方進入臨檢後，出來告知他母親與該男有不正當行為，他才驚覺「原來母親外遇」。兒子表示，事發後母親已向父子倆坦承一切，並主動出示與該男的LINE對話紀錄供父親截圖留存。

法官審理認為，男子身為人子，實無須為了袒護父親而編造母親外遇謊言，致使父母近50年婚姻破裂；且人夫兒子與被告小王素無怨仇，無須冒偽證風險陷害對方，認定其證詞具高度可信度。

針對小王辯稱「純聊天」一說，法官指出，孤男寡女晚間共赴具有高度私密性的汽車旅館，依社會通念，已明顯逾越一般普通朋友社交活動的範疇。此外，經當庭勘驗人夫兒子手機，確認小王的LINE帳號與頭像均與人夫提出的證據相符，侵害配偶權事實明確。

台南地院法官審酌雙方身分地位及經濟狀況，認定小王與有夫之婦過從甚密，破壞他人婚姻情節重大，最終判決小王應賠償人夫40萬元。全案可上訴。

更多三立新聞網報導

不敢提弟名…張文哥手寫信卑微署名「張嫌兄長」網：忍不住掉淚

家人遇害還挺廢死？林欣怡昔認「我真的不知道」 網怒挖舊文轟：偽善

茗香園老闆涉洗錢30億…剛買的千萬保時捷911月底法拍

遭轟「吃人血饅頭」…UG董座背後「銀行一開秒匯百萬」給罹難騎士

