以為孩子門牙歪、蛀牙⋯檢查竟是「多生牙」一定要拔嗎？醫評估5關鍵
5歲4個月的小琳於他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，轉診至奇美醫院兒童牙科門診進一步評估。口腔檢查結果顯示，小琳除有多顆嚴重齲齒外，另發現2顆多生牙，其中1顆為正向生長、1顆為逆向生長。經與家屬充分討論後，考量其年齡尚小、齲齒範圍廣泛及治療配合度等因素，決定在全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒及2顆多生牙，術後恢復情況良好，於2週後順利拆線並持續追蹤。
多長牙致門牙長歪、長不出來
奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸表示，不少家長帶孩童去看牙，往往可能是因為門牙蛀牙想尋求治療，或牙齒撞到想知道牙齒有沒有受傷，或者只是覺得換牙似乎有點慢、門牙長歪，沒想到照了X光竟發現「多了一顆牙」。
彭緯綸說明，根據奇美醫院兒童牙科2025年臨床統計，一年內初診的462位兒童中，有多達100位是來尋求如何處理「多生牙」，到奇美醫院兒童牙科求診主訴僅次於蛀牙，且此份數據甚至尚未包含因其他原因就診，卻被診斷出多生牙的孩童，顯示此問題在臨床上是並不少見。
男童發生率高出女童2～3倍
彭緯綸指出，所謂「多生牙」（亦稱為「贅生齒」），是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列之中，而是額外多出來的牙齒，最常見的類型為發生在上顎正中門牙區的「正中贅生齒」。臨床統計發現，高達98%的多生牙發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2～3倍。
彭緯綸提醒，台灣家長在孩子換牙期需特別留意。根據國內研究資料顯示，台灣族群的多生牙的盛行率約為2.6%。台灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。
對恆牙、齒列常見4種影響
別小看多出來的牙齒，恐成為恆牙萌發的「路障」。彭緯綸解釋，多生牙並非只是「多一顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，因此早期診斷相當重要。可能的影響包括：
門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合。
恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入。
正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求。
形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命。
多生牙多數建議拔除
面對多生牙，家長最關心「一定要拔嗎？會不會太早？」彭緯綸表示，由於多生牙對恆牙影響甚鉅，多數建議拔除，但時機則須依個別狀況評估。牙醫會透過根尖片、環口X光甚至3D影像技術，判斷多生牙的生長方向、與恆牙牙根的距離、恆牙發育程度，以及孩子的年齡與配合度。
彭緯綸提到，若多生牙朝正向生長，可觀察是否自行萌發再拔；但若為倒向或位置過深，且已影響恆牙發育，則需審慎規劃介入時機。對於年齡小且無法配合門診治療的孩子，則會考慮安排「全身麻醉」方式下拔除。
彭緯綸呼籲，家長應及早為孩子建立口腔牙齒保健的概念，最遲在孩子1歲前開始看牙，並養成每半年定期回診習慣。透過長期追蹤與預防導向照護，除了能降低兒童齲齒之外，多生牙、換牙異常或齒列問題也能於初期即早發現、即早處理，降低孩子未來承受複雜治療的風險。
