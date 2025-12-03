以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%

58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。

58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀。（示意圖／Pixabay）

衛生福利部桃園醫院腎臟內科醫師許旗勝表示，慢性腎臟病是一種腎功能逐漸下降的疾病，常見原因包含糖尿病、高血壓與腎小球腎炎等。當腎臟無法有效排除體內廢物與水分時，患者可能出現水腫、倦怠、噁心、貧血甚至呼吸喘等症狀，若未及時治療，尿毒素累積可能導致嚴重併發症。

「洗腎不是結束，而是協助病人重新走回穩定生活的重要起點。」許旗勝指出，透析治療主要分為血液透析與腹膜透析兩種，應依病情與生活型態選擇最適合的方式。

衛生福利部桃園醫院副護理長林鈺潔補充，醫療團隊會在腎功能進一步惡化前協助安排廔管或導管置放手術，並透過衛教教學與營養諮詢，引導患者熟悉透析流程及自我照護重點，避免因緊急插管造成額外風險。

慢性腎臟病是一種腎功能逐漸下降的疾病，常見原因包含糖尿病、高血壓與腎小球腎炎等。 （示意圖／pixabay）

對於符合條件的患者，腎臟移植也是一項重要選擇。許旗勝說明，患者需持有「洗腎永久重大傷病證明」才能登錄器官移植資料庫進行配對。移植後可大幅提升生活品質，但仍須具備良好身體條件、無活動性感染，且需終身使用免疫抑制劑並規律追蹤，才能降低排斥與感染風險。

林鈺潔表示，許多患者面臨洗腎時常因陌生與害怕感到不安，醫療團隊此時扮演關鍵角色，陪伴病人從了解病情、學習血管通路照護，到掌握正確飲食與水分控制，逐步建立自我照護能力。若採用血液透析，病人應避免在廔管手臂抽血、量血壓或施加壓力；若採腹膜透析，則需熟悉導管出口清潔及換藥技巧，以預防感染、確保治療順利。

林鈺潔也提醒，慢性腎臟病早期往往沒有明顯症狀，容易被忽略。尤其是糖尿病、高血壓、痛風患者或具家族病史者，更應定期檢查尿蛋白與血液肌酸酐。唯有早期發現、早期治療，才能延緩腎功能惡化，降低走向透析治療的風險。

