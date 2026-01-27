以為年紀大退化 7旬婦眼睛「霧煞煞」半年竟是腦瘤！醫曝嚴重併發症

記者簡浩正／台北報導

王女士的視野檢查影像，視力異常的右眼，紅框部分可見視野明顯受限。（圖／台北慈濟醫院提供）

視力模糊小心是疾病警訊。70歲的王女士，半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，後視力模糊情況加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往醫院檢查，發現右眼視力僅剩0.1；但進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜皆未發現異常。

對此，醫師懷疑可能與視神經、腦部病變有關，安排核磁共振檢查，結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊，並給與放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。目前，王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。

收治患者的台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉表示，眼睛本身主要是接收影像的功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部。因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

她說，臨床上部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

除了腦部疾病警訊外，謝繡卉指出常見的眼科問題如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。當民眾因視力模糊前往眼科門診就醫時，醫師通常會先進行基本視力檢查，接著會透過裂隙燈顯微鏡檢查眼球前段結構，包括結膜、角膜、水晶體與前房狀況是否有發炎、混濁或退化情形；並進行散瞳檢查，進一步觀察視網膜、黃斑部及視神經的狀態。來給予治療建議或評估是否需手術治療；若經判讀需進一步檢查，則會安排視野或神經、腦部影像檢查，以釐清視力模糊的原因。

針對視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉提供簡易判斷方式：若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解。但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查，以釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病。

