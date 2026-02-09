以為彩券只中1.1萬…幸運兒靠同事「1舉動」獎金翻1000倍！本尊也傻眼：完全難以置信

民眾對獎一定要仔細，否則可能錯失意外之財。示意圖／資料照

一不小心錯失千萬！美國伊利諾州（Illinois）近日發生一起有驚無險的中獎事件，一名男子購買樂透後，原以為只中了350美元（約1.1萬元新台幣），因此也決定和同事分享這起小確幸，當同事好心為他透過官方APP再度確認時，卻發現男子實際中了35萬美元（約1100萬元新台幣），比原以為的獎金多出1000倍！

根據NBC、紐約郵報（New York Post）等美媒報導，來自伊利諾州阿什頓（Ashton）的蘭迪（Randy）與同事艾波（April）多年來都有購買樂透的習慣。蘭迪1月7日這天正載著妻子前往醫院看診，途經西芝加哥（West Chicago）的一間連鎖超市時，就臨時起意決定購買一張「幸運日樂透」（Lucky Day Lotto）。

蘭迪對獎後，起初以為只中了350美元，與艾波分享這件小確幸時，還開玩笑地表示要用這筆錢再買幾張彩券。不料，當艾波使用「伊利諾州樂透」（Illinois Lottery）官方APP再次掃描這張彩券確認時，才發現實際中獎金額其實是35萬美元，比原本以為的多了1000倍，也讓艾波事後受訪時直呼：「我們完全難以置信！當我看到實際金額時，一切都改變了。」

蘭迪和艾波後來決定平分這筆幸運獎金，並計畫將這筆意外之財投入退休儲蓄及房地產投資上，而蘭迪後來也感慨直言：「我帶妻子去看醫生，順便停下來買張彩票，我們真的是在對的時間出現在對的地方」。據了解，「幸運日樂透」是伊利諾州特有的彩券，每天抽獎2次，頭獎起始金額為10萬美元（約316萬元新台幣）。

過年期間不少民眾都會購買彩券沾沾喜氣。示意圖／鏡報

怎麼對獎最安心？

台灣彩券種類繁多，常見的包括威力彩、大樂透、今彩539、38樂合彩、49樂合彩、刮刮樂等，而各類樂透與彩券都有官方對獎方式，流程相當清楚，只是每種彩券的對獎方式略有差異，民眾可以線上或實體操作。

官方網站或App查詢：民眾可透過彩券官網「台灣彩券網站」選擇購買的彩券種類，再點選「開獎號碼」或「對獎查詢」，輸入彩票號碼或期別後，系統會自動顯示是否中獎及獎金金額。 彩券行對獎機器：將彩票投入自助對獎機器後，機器會自動掃描號碼，顯示是否中獎及中獎金額。 觀看開獎直播或新聞：台灣彩券每期開獎會在官方網站、YouTube 或電視直播公布，核對當期開獎號碼，即可自行對照。

中獎後怎麼領獎？

小額（1萬元以下）：超商現金領取或彩券行兌換。

中額（1萬～20萬元）：超商代付或彩券行兌換。

大額（20萬以上）：前往台灣彩券公司指定分公司領獎，需身份證明。

特別大獎（如威力彩頭獎）：彩券公司櫃檯領取，需要身分證件與存摺等。

中獎幸運兒要注意什麼？

保存彩票：紙本彩票是兌獎唯一憑證。

檢查號碼：對獎時一定要比對完整期號與號碼，避免錯過中獎。

兌獎期限：一般為開獎日起60天內，逾期作廢。

小心詐騙：不接受陌生人代領，官方不會要求先付手續費。



