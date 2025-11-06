以為很健康其實傷肝！營養師點名「3種食物」最容易吃出脂肪肝 香蕉也中招
肝臟被稱為「沉默的器官」，即使受到一些損傷，也很少會出現自覺症狀。因此，當症狀出現時，往往病情已經進展到一定程度。許多人認為：「我不喝酒，所以肝臟沒問題。」然而，造成肝臟負擔的並不僅僅是酒精。
近年來，由於飲食過量與缺乏運動等原因，導致肝臟堆積脂肪、形成「脂肪肝」的人數正在增加。因此，營養師佐藤久美將介紹幾種對肝臟不利的「意外食物」，幫助你檢視自己的攝取頻率，並作為調整飲食習慣的契機。
肝臟容易受損的飲食習慣與高風險食物
1、水果（含罐頭、果汁）
．水果含有較多糖分，過量會在肝臟轉化為中性脂肪，增加脂肪肝與肥胖風險。
．罐頭水果含糖漿，糖分更高。
．果汁（即使100%純果汁）若不控制量，容易攝取過量糖分。
▲建議：每日約 200g（如 2 顆橘子），避免以水果取代正餐或蔬菜。
2、甜麵包
高熱量、高糖、高脂肪，若當主食吃，會造成肝臟脂肪累積。
▲建議：
．主食優先選擇吐司、法國麵包等低糖版本。
．甜麵包當成偶爾的點心，並在當日增加活動量消耗。
3、油炸食品
脂肪含量高，過量會導致脂肪囤積與肝功能下降。
▲建議：每週 1-2 次為宜，並搭配清淡飲食。
其他需注意的飲食與飲品
高糖飲料與酒精
．酒精：肝臟負責分解酒精，長期過量會傷肝。
．加糖飲料：如汽水、含糖咖啡等，過量糖分會轉成脂肪累積在肝臟。
特殊案例
1、香蕉
含糖量高，建議每日 1 根內。香蕉乾、香蕉片糖與脂肪更高，更需限制。
2、咖哩
易高糖、高脂肪。
▲建議：
．用低脂部位肉（如瘦肉）取代五花肉。
．減少咖哩塊用量。
．減少白飯份量，可搭配花椰菜米。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
