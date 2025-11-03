以為感冒卻是心臟在求救！川崎美心專車揪出隱形殺手救回孩子 家屬含淚感謝

▲五年前靠義診揪出致命心疾、成功接受手術的偏鄉學童，如今帶著健康回來向高雄長庚郭和昌醫師（左）致謝，感謝川崎美心專車救回一條命。

【記者採訪報導／高雄】「如果沒有當年的義診，我不敢想像孩子會怎樣。」六龜龍興國小一名曾患先天性心臟病的學生與家屬，時隔五年特地返校，向高雄長庚醫院「川崎美心專車」醫療團隊表達誠摯感謝，場面溫馨動人。

高雄長庚醫院川崎症中心郭和昌醫師長年推動「川崎美心專車」偏鄉公益巡迴義診，鎖定容易被忽略、卻攸關兒童生命安全的心臟疾病。川崎症初期症狀常與感冒相似，若錯過黃金治療期，恐造成冠狀動脈瘤與心血管永久損傷；而先天性心臟病、心律不整更是兒童猝死主因之一。偏鄉兒童缺乏完整篩檢，使早期發現與治療更加迫切。

此次義診由加拿大皇家大學（RRU）台灣南區校友會會長張敦翔號召發起，結合高雄長庚醫療團隊與高雄榮總兒童心臟科主任翁根本共同執行。檢查內容一次到位，包括健康問卷、血壓、血氧、彩色都普勒心臟超音波與12導程心電圖，為偏鄉學童做最完整的心臟健檢。若檢出異常，國際獅子會300-E5區前總監葉俊生也提供後續追蹤與醫療補助，建構起「發現－治療－支持」的守護網，避免遺憾再發生。

郭和昌醫師直言，媒體不時傳出學童運動時突然猝倒的憾事，「追溯多與幼年未被發現的心臟疾病有關。」他強調，川崎症多發生於五歲以下幼童，若未在急性期治療，恐留下不可逆後遺症，成長後依然是隱藏的生命危機。

「川崎美心專車」自啟動以來已行駛59趟、走遍南台灣偏鄉，完成逾6000份健康調查、為1400多名學童進行心臟超音波與心電圖檢查，成功揪出百餘位心臟異常個案，並協助3名兒童完成手術重生。

龍興國小的黃同學就是成功被救回的生命

2020年義診時，醫療團隊意外發現她患有嚴重先天性心臟病「法洛氏四重症」。手術前她臉色慘白、容易喘、上兩節課就疲累不支；如今不僅氣色紅潤、奔跑自如，更成了青春洋溢的健康少女。五年後再回義診現場，她與父母特別向醫師團隊鞠躬致謝，媽媽紅著眼眶說：「是你們救了我們女兒的命！」

活動更匯聚社會各界愛心：加慕秀至聖店提供孩子義剪，讓偏鄉學童體驗專業造型；名慧韓系衣著捐贈文具組，麗文與東華書局捐書助學，太田水素工坊志工更長期陪伴義診行動，讓這趟醫療之旅不只治癒身體，也溫暖心靈。

郭和昌醫師說，「讓孩子擁有健康、美麗的心，就是我們最簡單卻最堅定的初衷。」他期待透過巡迴義診與教育，縮短城鄉醫療落差、提升家長與師生對兒童心臟疾病的警覺，「唯有早期發現、即時治療，孩子才能安心奔跑、快樂長大。」

「川崎美心專車」已成為南台灣最具代表性的兒童心臟公益品牌。未來將持續深入偏鄉守護更多笑容，讓每顆小小心臟都能健康跳動。（圖╱高雄長庚醫院川崎症中心提供）