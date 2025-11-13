以為感冒！36歲女脖子痛「像被掐」 醫揪「1病因」恐影響終身

記者鄭玉如／台北報導

一名36歲女子出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，就醫服藥後仍未改善，甚至病情惡化，頸部腫痛如被掐住，檢查竟是亞急性甲狀腺炎。（示意圖／PIXABAY）

有時呼吸道不適，不一定是感冒。一名36歲女子出現咳嗽、喉嚨痛，起初以為只是感冒，就醫吃藥後仍未改善，狀況還變嚴重，出現發燒、頸部腫痛，總覺得「脖子像被掐住」。經抽血檢查發現，她罹患亞急性甲狀腺炎，確診後若未規律追蹤，恐惡化成永久性的甲狀腺功能低下。

萬芳醫院新陳代謝科主治醫師劉漢文在官方臉書發文指出，36歲蔡姓女子起初出現咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，到診所就醫並服藥，狀況仍不見好轉，日後還出現發燒不退、脖子腫脹疼痛，感覺像是頸部被人掐住，隨即到醫院進一步檢查，發現罹患亞急性甲狀腺炎。

廣告 廣告

劉漢文表示，亞急性甲狀腺炎也稱為「病毒性甲狀腺炎」，通常是被病毒感染所引起，好發於30至50歲女性，症狀包括甲狀腺腫大、按壓會痛，疼痛感延伸到喉嚨、下巴、耳朵，甚至伴隨發燒與疲倦等，由於症狀與感冒類似，初期容易被誤診。

劉漢文說明，若症狀較輕，可服用消炎止痛藥緩解不適；若症狀嚴重，需搭配類固醇治療。由於亞急性甲狀腺炎從發作至痊癒，雖多數情況可自癒，但病程往往長達數月，因此發炎期及恢復期，應每2到8周追蹤一次甲狀腺功能，避免惡化成永久性甲狀腺功能低下，患者若本身有甲狀腺自體免疫抗體，應每年定期檢查。

更多三立新聞網報導

舊鞋救命攜手全家！助非洲貧童遠離沙蚤 捐鞋有機會獲1年份免費咖啡

健檢紅字成好事？男驗出「胰臟腫瘤」反更健康 嗨喊：最快樂時光

「3類食物」保護大腦！降低失智風險 營養師大推：提高專注力

全身骨折碎如拼圖！70歲婦遭車撞奇蹟重生 醫見她眼神淚崩：只想活下去

