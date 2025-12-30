以為感情有進展！醫師巷弄內「忍不住強吻女病患」慘了

林姓醫師私約女病患用餐後強吻，遭依強制猥褻罪起訴。示意圖／photoac

日前台北一名林姓醫師，與女病患結識，私下也有曖昧聊天訊息，逐漸產生好感，某日私約在外用餐，結束後醫師認為相處氣氛佳，於北市八德路巷弄內對女子強吻；事後女子因感不對，至警局報案並提告。對此，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

經檢警調查，林姓醫師因工作關係結識女病患，雙方私下保持聯繫，聊天內容相當廣闊，有時冒出曖昧內容，因逐漸產生好感，醫師邀約女子一同共進晚餐；沒想到用餐完畢，認為相處、氣氛佳，醫師遂於八德路巷弄內對女子進行親吻。

不過醫師突如其來的親吻，讓女子受到驚嚇，正好一名長者坐著電動輪椅經過，阻斷醫師行為、抽離手臂，雙方才拉開距離；事後，女子驚覺有異，前往台北市警局中山分局報案並提告。

醫師認為，原以為女子有進一步交往意願，才會做出相關行為，惟檢察官認為，此「壁咚」行為已構成強制猥褻要件，因此於29日依法對林醫師提起公訴。



