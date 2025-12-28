「以為我不敢？」桃園長髮女人肉佔車位 駕駛「0猶豫倒車」網讚：是個狠人

桃園長髮女人肉佔車位遭制裁。圖／翻攝自WoWtchout－地圖型行車影像分享平台

桃園近日有名長髮女子試圖人肉佔車位，臉上印上閃爍的警示燈仍賴著不走，豈料駕駛行動果斷，直接倒車入庫，讓女子只好拍拍走人。該段影片掀起網友熱議，紛紛表示「駕駛是個狠人」，不過也有人擔憂，若真的撞到人吃虧的會是駕駛自己。

「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」YouTube頻道發布一段行車紀錄器畫面，一名駕駛在24日傍晚5時45分左右，在桃園市中壢區松勤路上尋找停車格，恰好發現一格位子，不過卻有一名長髮女子以人肉佔位。

桃園長髮女人肉佔車位！見「警示燈」仍賴著不走

影片可見，一名身穿藍色外套、黑褲的長髮女子站在停車格內，扶著脖子東張西望，見到駕駛打燈示意要倒車停入停車格，凝視著閃爍的車燈仍執意不離開。

桃園長髮女子人肉佔車位。圖／翻攝自WoWtchout－地圖型行車影像分享平台

駕駛強力制裁！「0猶豫」倒車入庫女子嚇壞

駕駛見狀後並未下車爭執，而是果斷將車倒車開進停車格，此刻長髮女終於做出反應，一邊揮著右手阻止駕駛，一邊指著地板，示意車位已被自己訂下。

不過，還來不及等女子把話說完，駕駛已經幾乎將整個車身開進停車格，女子也不想被車撞到，無奈下只好拍拍屁股離開，駕駛也從容將車子停妥，熄火下車走人。

WoWtchout－地圖型行車影像分享平台

駕駛將該段「對決畫面」PO上網，並在貼文中笑稱「懲罰人肉佔車位，她真的以為我不敢直接倒車欸」，掀起網友熱議，紛紛大讚「是個狠人」、「都要2026年了還在佔人肉佔車位」、「不多說直接倒車」、「人真好，還幫你佔車位」、「笑死，她佔很久的位子被停走」、「第一次看到這麼果斷的人倒車入庫，讚」。

不過也有人提醒，原PO行為雖然勇敢，不過還是不鼓勵這樣硬停，「真的撞到人絕對是最吃虧的，所以還是報警優先，倒不了就是大家都別停」。



