以為打針就能治好骨鬆？ 藥師曝：用錯順序可能越治越糟

2023年亞太骨質疏鬆症治療共識邀集多國專家共同制定治療指引，強調骨質疏鬆症是需要長期管理的慢性病。藥師洪正憲指出，骨鬆治療就像接力賽，不同階段需由不同藥物接棒，若用錯順序或中斷治療，可能導致治療效果變差甚至前功盡棄。

由於身體會隨年齡退化，骨頭狀態也會變化，治療骨質疏鬆症藥物需隨時調整。（示意圖／Pexels）

洪正憲表示，骨質疏鬆症並非打一兩針就能痊癒的疾病，而是與高血壓、糖尿病一樣需要長期管理。由於身體會隨年齡退化，骨頭狀態也會變化，治療藥物需隨時調整。治療過程更像是接力賽，前面先用藥物把骨頭「蓋起來」，後面再派藥物「守住成果」，只有依照順序進行才能真正降低骨折風險。

針對已發生骨折、骨密度非常低或跌倒機率高的極高風險族群，洪正憲說明，共識建議第一階段應使用造骨藥物如益穩挺或骨穩，先快速補強骨頭、打好地基。但這些藥物都有使用期限，結束後必須立即接續破骨抑制劑如保骼麗、福善美或骨力強，才能守住補起來的骨質。一旦中間斷掉或延遲，骨質很可能再度流失。

保骼麗是非常有效的骨質流失抑制藥物，但若自行停止注射，骨質會在短時間內快速反彈性流失。（示意圖／123RF）

洪正憲特別提醒，保骼麗是非常有效的骨質流失抑制藥物，但若自行停止注射，骨質會在短時間內快速反彈性流失，並可能造成多節脊椎骨折，風險比一般狀況更高。因此若必須停用保骼麗，一定要立即接上雙磷酸鹽類藥物如骨力強或福善美，用另一種藥物把骨質「封住」，才能避免危險的反彈性骨折。

針對長期使用骨鬆藥物可能發生的下顎骨壞死或非典型大腿骨折，洪正憲強調，這並不是要患者完全放棄治療，因為停藥後骨折風險會大幅升高反而更危險。這時應該更換治療策略，例如下顎骨壞死可改用骨穩或鈣穩等風險較低的藥物，非典型大腿骨折則優先使用骨穩促進骨癒合。關鍵不是停藥，而是選擇更適合的藥物。

長期使用骨鬆藥物可能發生的下顎骨壞死或非典型大腿骨折。（圖／Photo AC）

洪正憲也提到，若已規律用藥卻仍發生骨折，或骨密度始終沒有明顯改善，代表目前治療強度不夠需要調整。常見做法是從口服藥物改為針劑，或直接升級到造骨藥物如益穩挺與骨穩，透過增加治療強度才能真正提升骨質、降低骨折風險。

洪正憲提醒，按時用藥、按時回診是預防骨折最重要的事。骨質疏鬆需要長期控制，若對藥物有擔心或不知道下一步該如何接續治療，都可在回診時與藥師或醫師討論，讓專業醫療協助把骨頭顧好。

