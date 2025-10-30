以為拉傷！腳後跟疼半年竟是阿基里斯腱斷裂 她慘錯過黃金治療期

金門一名女子在搬重物時腳後跟劇痛，以為只是拉傷，休息後會自行痊癒，未料半年後小腿越來越細。（示意圖／翻攝Pexels）

搬重物時若感覺腳後跟「扯到一下」，可別以為只是小拉傷！金門一名女子在搬重物時腳後跟劇痛，以為只是拉傷，休息後會自行痊癒，未料半年後小腿越來越細、走路一拐一拐，最後竟被診斷為「阿基里斯腱完全斷裂」，所幸經手術治療後恢復良好，重新能夠登山、旅遊。

萬芳醫院在臉書粉專分享這起案例，該名林姓女子當時搬重物時，突然感覺腳後跟被扯到、痛到無法行走，卻誤以為只是單純拉傷，未就醫治療。事隔半年，小腿出現明顯萎縮、走路不穩，就醫後才發現阿基里斯腱早已完全斷裂。

醫師指出，阿基里斯腱是連結小腿與腳跟的重要肌腱，一旦斷裂，會導致無法踮腳、腳踝無力、步態不穩等症狀。若在受傷後一個月內就診，仍屬黃金修補期。

然而但林女屬於慢性斷裂，已超過半年，只能透過微創肌腱重建手術治療。該手術僅需兩個2至3公分的小切口，時間約1小時。

經過手術及復健後半年，林女已能自在行走、登山旅遊。萬芳醫院提醒，若腳後跟突然劇痛、像被踢到般的感覺，或無法踮腳、腳踝乏力時，應盡快就醫檢查，以免錯過治療時機，造成永久性傷害。

