以為擦撞沒事...男涉嫌肇逃 1百公尺外3警扛上警車

發生交通事故，沒留在現場處理，可能會被認為是肇事逃逸！今(9)日上午，台南發生一起擦撞車禍，機車騎士和騎腳踏車的中年男子，都有車損並受到擦挫傷，中年男子扭頭就想走；警方趕到，雖然一百公尺外追到人，但是不願意配合查驗身分，警方懷疑是不是被通緝，將他連拖帶拉、扛上警車帶回派出所！

三名員警分工合作，一前一後撐住雙手腋下，抬起雙腳還有一人在中間，用力提起皮帶，眼看就快要上警車了，男子使勁全力扭動掙扎，甚至還不斷攻擊員警，不少路人都駐足關心，目擊者說：「(男子)用腳跟手，攻擊警察又攻擊警車，警察就是說請他跟他們上去(警車)，他不要啦，就在那邊拉扯啦。」

救護員想幫忙查看傷勢，但男子根本不理會，自顧自地就要離開，四五名員警團團圍上，直接把人架上警車，目擊者說：「騎士怕(男子)他有怎樣，是不是會變肇事，所以他叫救護車，救護車就在那邊，救護員都有要查看他的狀況，但他又跑到那邊，跑到十字路口那邊啦。」

案發地點在台南市民權路二段，九日上午十點多，許姓男子騎腳踏車，和林姓機車騎士發生擦撞，雙方都有車損手腳也有擦挫傷，但許姓男子涉嫌肇事逃逸，而且警察到場還拒絕查驗身分，當場被三名員警扛走，台南市民權派出所副所長陳科志說：「許男發生車禍後，未依規定留在現場，員警到場後，亦消極不配合查驗身分，故將其帶返所查證。」

騎士就怕遇上假車禍真詐財，沒想到報警卻衍伸案外案，男子覺得擦撞沒什麼大不了，離開現場涉及肇事逃逸之外，又不肯報身分對員警拳腳相向，如果真要追究恐怕要再加一條，妨害公務刑責。

