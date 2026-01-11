以為攀上活體ATM！醫師尪驟逝生活保障歸零 貴婦慘淪為打工仔晚年崩盤

財經中心／王文承報導

一名醫師娘，長年以全職主婦身分生活，過去仰賴丈夫的退休金與兼職收入，維持相對寬裕的生活水準，然而丈夫猝逝後，經濟支柱瞬間倒塌，高支出讓遺留資產迅速縮水。（示意圖／PIXABAY）

不少人羨慕嫁給高收入丈夫的全職家庭主婦，看似無需為經濟煩惱，卻往往暗藏致命風險。日本一名62歲的醫師娘，長年以全職主婦身分生活，過去仰賴丈夫的退休金與兼職收入，維持相對寬裕的生活水準，然而丈夫猝逝後，經濟支柱瞬間倒塌，高支出讓遺留資產迅速縮水，人生一夕陷入困境。被迫重返職場的她，卻因長年脫離社會、技能不足，屢屢碰壁，最終只能靠便利商店大夜班勉強維生。

醫師尪驟逝存款歸零 貴婦慘淪為打工仔



根據《THE GOLD ONLINE》報導，62歲全職主婦寺崎優子（化名）多年來專心操持家務，丈夫幸助（化名）是一名醫師，65歲退休時領取約3000萬日圓（約新台幣598萬元）的退休金，之後仍在多家醫院兼職，持續帶來穩定收入。

優子22歲結婚，婚後育有3名子女，長年扛起照顧家庭的責任。由於丈夫工作繁忙，她包辦所有家務，一心支持丈夫的職涯發展，身為醫師娘，從未為金錢問題操心。

然而，丈夫突然離世後，生活保障瞬間瓦解。優子可領取的遺族年金約15萬日圓（約新台幣3萬元），加上自身年金，65歲後每月收入約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）。但她長期維持的生活型態並未同步調整，包括外食、車輛維護與交際費等，每月支出高達50萬日圓（約新台幣10萬元），收支嚴重失衡，丈夫留下的退休金與保險金也因此快速流失。

意識到危機後，62歲的優子開始求職，卻因多年未接觸職場、電腦技能不足而四處碰壁。她曾應徵時薪1150日圓（約新台幣229元）的兼職工作，面試時被問及電腦能力，她僅回答「會上網查資料」，面試官看著履歷上長長的空白期，冷冷回應「光靠搜尋是不夠的」，當場遭到拒絕。

接連的挫敗讓優子深刻感受到自身市場價值的殘酷現實。最終，她只能接受便利商店大夜班工作，月收入約10萬日圓（約新台幣2萬元），仍不足以支應生活開銷，只能持續尋找更高收入的兼職機會。眼看銀行存款不斷減少，她的焦慮與不安與日俱增。

報導指出，這起案例凸顯高收入家庭背後的隱憂，全職主婦若長年專注於家庭、忽略自我賺錢能力與技能培養，一旦主要收入來源中斷，生活將立即陷入危機。專家提醒，「即便身處高收入家庭，也不能掉以輕心，真正讓人生崩盤的，往往不是環境，而是缺乏自立生存的能力。」無論是否選擇成為全職主婦，都應具備基本理財觀念與可變現技能，才能在突發狀況發生時，守住生活的底線。

