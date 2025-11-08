以為放越多越好？郵局存超過百萬元竟然0利息 竟是忽略1細節
記者李育道／台北報導
不少民眾習慣將積蓄存放在郵局或銀行，既圖安全又盼能靠利息「小錢滾大錢」。但近日有網友在Threads發文指出，「郵局活期儲蓄存款超過100萬元將不予計息」，話題引起熱議，不少人驚覺自己可能默默「虧大了」。
這名從事保險業的網友提醒，若在郵局活期儲蓄帳戶放了超過100萬元新台幣，超出的部分將不計利息。貼文曝光後湧入大批留言，「沒關係，我沒有這種奢侈煩惱」、「我都改存定存，一個月至少還有1,500元利息」、「郵局活存利率基本等於空氣」。
事實上，中華郵政官網明確寫道「存簿儲金歸戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算）」，超過限額部分不計息。此規定依據《郵政儲金匯兌法》第19條，最高存款限額由中華郵政報交通部、央行與金管會核定，超過部分不得給利息，僅政府機關、公益法人不受限制。
不過郵局仍具稅務優勢。根據《郵政儲金匯兌法》第20條，存簿儲金利息「免一切稅捐」，成為不少人選擇郵局的誘因。但郵局也提醒，免稅優惠不含定儲利息，且「除公教戶外利息所得免扣所得稅」。建議民眾配置資金前應先詳讀官網規定，權衡安全性、流動性與收益，才能讓存款真正發揮最大效益。
更多三立新聞網報導
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
其他人也在看
郵局存款「超過100萬不計息」 網驚：虧大了
郵局活存超過100萬元不計息的規定引發網友熱議。近日一名保險業者在社群平台Threads上透露，郵局活期存款利息計算有100萬元的上限，超出部分完全不計息，貼文曝光後，許多人驚呼「虧大了」。中天新聞網 ・ 1 天前
普發現金照常發！風大雨大「不影響入帳」 首批明晚18點發出
（記者張芸瑄／綜合報導）普發現金1萬元登記入帳今（10）日進入「尾數不分流、全民皆可登記」階段，開放僅半天就吸 […]引新聞 ・ 2 小時前
郵局存款超過100萬竟然零利息 忽略1規定虧大了
郵局據點多，不少偏鄉地區都設有服務點，因此幾乎每個人都會有郵局帳戶，但其實郵局活存計息僅限100萬元，超出部分全都不計算，近日有保險業者在網路上說明後，瞬間引起討論，讓不少網友驚呼「虧大了」。中時新聞網 ・ 1 天前
單身不落單／52歲影后分手小16歲男友 曝光滑雪旅行近況！素顏超凍齡
王心凌日前否認了吳克群「舊情復燃」的傳聞，稱自己行程滿檔、到處飛行，自稱最親密的伴侶就是「工作」！演藝圈也有許多大齡女藝人熱愛工作，將感情婚姻放一邊。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
光復郵筒網售最高6千元 中華郵政急回收17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有人拾獲後竟上網銷售，開價最高達6000元，中華郵政對此回應，目前已緊急收回17座郵筒，後續也將加強落實防範。今台視新聞網 ・ 1 天前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 1 天前
北部預售「一週價差600萬」！ 他傻眼問「這算正常嗎」 網揭真相：這是常識吧
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導北部預售市場近年持續升溫，預售案的開價往往高得驚人，但成交價卻常出現巨大落差，房價變動速度讓不少準買家摸不著頭...FTNN新聞網 ・ 1 天前
52歲港星妻命危！肝臟移植手術需600萬 他痛哭求籌醫藥費
曾演出《倚天屠龍記》、《功夫足球》、《法證先鋒IV》等劇的香港男星海俊傑，由於太太罹患急性肝硬化，這兩天必須緊急進行肝臟移植，但手術費用高達150萬港幣(約近600萬台幣)，他還差80萬港幣(約近320萬)，為了挽救命危的妻子，海俊傑8日晚間PO出影片，痛哭流涕向大眾求助，拜託大家伸出援手，「希望大家可以幫一點忙，能幫多少就幫多少」，幫忙籌措妻子的醫藥費。中時新聞網 ・ 1 天前
因應鳳凰颱風來襲 中華郵政公司提供保戶、貸款戶關懷措施
中華郵政公司今(11/10)日表示，因應鳳凰颱風來襲，中華郵政秉持以客為尊的關懷精神，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。太報 ・ 2 小時前
台中「紅綠燈套3輪胎」怎麼放進去？網友笑稱大仙施法 老闆解答了
貼文曝光後，許多民眾紛紛幽默回應，「趁輪胎不注意的時候喊『過去』，輪胎就過去了啊，這麼簡單」、「趁電線桿小的時候就放進去了，現在長大才會這樣」、「初一十五，有可放進去的時段，過了就沒了」、「紅綠燈可以客製化的」、「很明顯電線桿是種子種出來的」。連魔術師「...CTWANT ・ 9 小時前
股市將迎「血洗式修正」？專家揭「最神準指標」示警
財經中心／李明融報導受到人工智慧（AI）前景看好影響下，全球股市不斷寫下歷史新高點，然而在預期過後現實逐漸戳破夢幻泡泡，近期陸續有投資人對於相關概念股的高估值感到不安，憂心在股市多頭情況下出現反轉崩跌，對此，有專家以被稱為「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）的指標來做判斷，該指標模型顯示未來12個月內美股恐怕面臨「血洗式修正」，跌幅最高可達16％，提醒投資人提高警覺。民視財經網 ・ 7 小時前
提早退休真的快樂嗎？3位學長姊的告白 你的退休由你來定義！
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 提早退休，不只是從職場中畢業，更是把人生的主控權拿回自己手中。如何過好退休後的每一天，想來簡單，做來或許並不容易。這條路沒有「成功」與「失敗」，只有不斷地選擇與嘗試，直到找出專屬於你的節奏。 你也嚮往提早退休嗎？你心目中理想的退休生活又是什麼樣的呢？是歲月...Money 錢 ・ 9 小時前
高雄「天價自助餐」一個500元…便當菜色曝！店家出面喊冤了
萬物齊漲，自助餐屢屢成為箭靶！日前有民眾到高雄仁武區一家自助餐店包便當，夾了豆腐、豬腳、鯖魚、炸雞排、滿滿蕃茄炒蛋，還外加一包板條，結帳時聽到500元目瞪口呆，將菜色PO網，直呼「吃到天價自助餐」。對此，當事店家喊冤，依照片估算只要355元，懷疑消費者不只買一個便當，若有問題當下反映就能解決，何必事後公審各說各話。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王家衛最新錄音曝光！受害者擴大陳坤、周迅疑被酸「騙劇本」
香港名導王家衛以《重慶森林》、《花樣年華》等經典作品聞名，長年在影壇地位穩固。怎料，近來卻深陷「錄音門」風波，被《繁花》劇本助理編劇古二（本名程駿年）曝光多段私下錄音，牽扯多位藝人捲入爭議。近日又有新音檔流出，內容中王家衛疑似提議開設影視公司、舉辦「夏令營」招募學生、蒐集劇本，而編劇許思窈更提到「陳坤、周迅就是這麼幹的」，讓兩人無辜被波及，錄音一出瞬間引爆熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前
德國最新研究：早餐「這樣吃」熱量燃燒多2倍！吃對早餐防生病
不吃早餐卻把晚餐吃得像國王嗎？德國一項最新研究指出，這種飲食模式可能會讓身體的新陳代謝變得遲緩，研究還發現，即使攝取相同熱量的食物，若選擇在早上食用，燃燒的卡路里會比晚上多出兩倍，專家建議無論是否正在健康2.0 ・ 9 小時前
首爾廣藏市場不只狠宰觀光客！YTR實測連「自己人」都不放過 怒批：真丟臉
隨著韓劇與韓流席捲全球，不少人喜歡到韓國旅遊，不過，近日韓國卻屢傳攤商宰客事件，更有youtuber分享影片表示，廣藏市場的攤商不僅把觀光客當盤子，甚至態度惡劣，最誇張的是，連自己人也不放過，直呼自己不會再去！更痛批「真是讓人感到丟臉」。鏡報 ・ 4 小時前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女生「走順運」的4個信號！中一個就值得恭喜：妳的人生已開始走上坡
「山再高，也擋不住決心攀登的人。」作家約翰・班揚的這句話，道盡了女性成長的真諦。真正厲害的女生，不是天生幸運，而是懂得在陡峭的上坡路中，為自己鋪臺階。當生活出現以下4個跡象，往往代表你正走在順運的路上。姊妹淘 ・ 20 小時前
普發1萬全面開放登記 首批入帳上看1000萬筆
普發1萬「登記入帳」於11月5日起開放為期5天預登記，截至今天上午10點止，累計已有488萬人完成登記，11月10日以前完成登記者，將於11月11日晚間6點起至11月12日陸續入帳。財金資訊公司表示，加上直接入帳約464萬人，首批入帳將逾900萬筆、上看1000萬筆，將視情況登記入帳由2個營業日入帳自由時報 ・ 6 小時前
美星巴克「小熊杯」掀搶購潮！傳門市員工偷跑先買 粉絲怒：排一晚也買不到
根據《人物雜誌》報導，星巴克5日在Instagram上發布小熊冷飲杯裝咖啡的影片後，引發網路熱議。這款Bearista冷飲杯設計成一隻透明小熊，搭配綠色吸管與毛線帽蓋，於6日開賣後幾乎立即售罄。不過有不少網友抱怨，星巴克員工會先將庫存買走。有網友指出，自己前一晚就在店外排隊...CTWANT ・ 1 天前