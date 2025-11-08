以為放越多越好？郵局存超過百萬元竟然0利息 竟是忽略1細節

記者李育道／台北報導

不少民眾習慣將積蓄存放在郵局或銀行，既圖安全又盼能靠利息「小錢滾大錢」。但近日有網友在Threads發文指出，「郵局活期儲蓄存款超過100萬元將不予計息」，話題引起熱議，不少人驚覺自己可能默默「虧大了」。

這名從事保險業的網友提醒，若在郵局活期儲蓄帳戶放了超過100萬元新台幣，超出的部分將不計利息。貼文曝光後湧入大批留言，「沒關係，我沒有這種奢侈煩惱」、「我都改存定存，一個月至少還有1,500元利息」、「郵局活存利率基本等於空氣」。

中華郵政官網明確寫道「存簿儲金歸戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算）」，超過限額部分不計息。

事實上，中華郵政官網明確寫道「存簿儲金歸戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算）」，超過限額部分不計息。此規定依據《郵政儲金匯兌法》第19條，最高存款限額由中華郵政報交通部、央行與金管會核定，超過部分不得給利息，僅政府機關、公益法人不受限制。

不過郵局仍具稅務優勢。根據《郵政儲金匯兌法》第20條，存簿儲金利息「免一切稅捐」，成為不少人選擇郵局的誘因。但郵局也提醒，免稅優惠不含定儲利息，且「除公教戶外利息所得免扣所得稅」。建議民眾配置資金前應先詳讀官網規定，權衡安全性、流動性與收益，才能讓存款真正發揮最大效益。

