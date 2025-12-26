以為整盒雞蛋可用！拿起竟全是「空包蛋」 尪怒：絕對是離婚理由

網友抱怨妻子將使用過的雞蛋殼拼貼在一起，導致拿取時如打地鼠遊戲般充滿驚喜。圖／翻攝自Reddit

「這絕對是離婚的理由」一名網友抱怨，日前他在社群分享一張照片，寫下「我妻子如何處理用過的蛋殼」，見一盒看似完整的雞蛋，逐一拿起竟是「空心的」，不解使用後未將蛋殼丟棄，卻完好無損般放回原位；貼文曝光，引起大批網友共鳴。

原PO在社群平台Reddit分享一張照片，並標註「這是我妻子做飯後，我發現被用過的蛋殼」，形容若在妻子煮飯後再拿取雞蛋，就像玩「打地鼠遊戲」一樣，充滿驚喜；原PO還錄下拿取雞蛋畫面，見24顆雞蛋看似毫無裂痕，實際拿起時，竟是一顆顆用過的空包蛋，完美地拚貼在一起。

看似平常的雞蛋，拿起竟是拼貼成原狀的空包蛋。圖／翻攝自Reddit

貼文曝光，網友紛紛回應「這會讓我發瘋的，兄弟，我非常同情你」、「我上一個同居的前任，那是我們幾次爭吵原因之一」、「把空蛋殼放回紙盒裡簡直太懶了，直接扔掉不就行了」，一名網友氣憤道，某次出門買菜前，檢查冰箱看到一整盒雞蛋，決定先不購買，直到準備烘焙時，才發現冰箱內整盒雞蛋「都只是空殼」；痛批「這絕對是我最不能忍受我老婆的一點」，難以接受。

不過一派網友笑說，「只有她才知道哪裡有好東西」，認為許多人收集蛋殼，是基於堆肥、園藝所需；然而蛋殼富含鈣質，可以幫助中和酸性土壤、驅趕蛞蝓和蝸牛，增強番茄、玫瑰和辣椒等植物的生長能力，或是用於堆肥、作成天然清潔劑。

看似完整的雞蛋，拿起後見裂痕，才發現是使用過的「空包蛋」。圖／翻攝自Reddit

雖然部分網友認同保留蛋殼可以延伸多種用途，不過碎裂處可能滲出蛋液，引起異味、細菌汙染，建議應將使用過的蛋殼與其他食材隔離，避免引起衛生疑慮。



