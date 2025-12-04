以為是五十肩？6旬婦連梳頭都做不到 醫揭真相：其實是「旋轉袖肌腱斷裂」

肩膀痛不是一定是五十肩！旋轉袖肌腱破裂恐讓手臂無法抬高。（圖片來源／freepik）

「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位六十多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。

許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。

臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰表示，旋轉袖由肩部脊上肌、脊下肌、肩胛下肌、小圓肌四條肌肉組成，像棒球手套托住一顆球一樣包覆在肱骨近端的頭部，協助上臂做前後上舉、內外旋轉等動作。肩部結構複雜，肩關節是一個「杵臼關節」，也俗稱「球窩關節」，這種關節結構可以讓人體進行多方向的活動；關節周圍分布許多肌腱韌帶等軟組織，無論是硬組織像軟骨與骨刺或軟組織任何損傷，都會造成肩膀疼痛，活動度與力量降低，這狀況短則數周，長則多達數月數年，生活品質遭受肩痛嚴重破壞，不可不正視這些問題。

廣告 廣告

陳昱彰說，當旋轉肌腱因外傷、長期運動或年齡退化變薄失去彈性，就可能出現斷裂，導致手臂無法正常抬舉。常見原因包括：跌倒、車禍、搬重物、長期運動過度使用，或年長者因肌腱退化脆弱，導致旋轉袖破裂。起初常被認為是肌腱拉傷或是五十肩，但許久不癒。起初就應先請骨科醫師來進行正確診斷與治療。診斷上除了理學檢查、X光、超音波，也常用核磁共振（MRI）來確認破裂程度與型態，作為手術規劃。

旋轉袖破裂（圖片來源／陳昱彰醫師提供）

手術進步，復原率佳

若確診旋轉袖破裂，早期治療很重要。治療方式可透過小切口手術（約3-4公分）或關節鏡手術（多個約1公分切口）進行肌腱縫合、清除沾黏與磨除肩峰下骨刺。就破裂的型態與大小，手術可能需使用醫療鉚釘固定縫合，隨著醫材的進步，現今國內鉚釘材質大略分為金屬、塑化材質、生物可吸收材質、及全線縫合等；全民健保自114年下半年開始部分差額給付縫合鉚釘，讓病人能有更多的選擇，也減輕醫療費用負擔。術後復健大約3-6個月，大多數病人可逐步恢復原本的生活與工作及運動強度。

陳昱彰也提醒民眾，旋轉袖肌腱破裂，雖然常見卻不該被輕忽。若有肩膀無法抬舉或經常性疼痛，應及早就醫檢查；可與骨科醫師討論治療策略，以最適合自己的方式治療，減輕痛楚，恢復活動能力與生活品質。

(原始連結)





更多信傳媒報導

AI大潮是繼PC、網路、手機、雲端後的「超驅動」 微軟CEO納德拉如何看5千億美元豪賭？

醫師加班費免稅進入最後關鍵期》醫界既期待又擔心 年底前能否拍板？

台灣逾95％稀土元素來自中國 澳紐商會建議深化台澳關鍵礦產夥伴關係

