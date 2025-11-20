以為是五十肩？60歲婦手舉不高 檢查發現竟是肌腱破裂

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」六十多歲的小林女士描述了她的就醫經歷。許多人以為肩膀疼痛、活動受限只是退化或僵硬，自行上網找復健運動練習，卻始終未改善。臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰提醒，這種狀況很可能是「旋轉袖肌腱破裂」，若延誤治療，恐造成永久性功能受損。

年齡退化、過度使用 都是高風險族群

由於肩關節是活動度極高的「球窩關節」，周圍分布眾多肌腱、韌帶與軟骨組織，任何結構損傷都可能引起疼痛與活動受限。若未及時處理，肩痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響生活品質。

廣告 廣告

陳昱彰醫師說明，旋轉袖破裂多因外傷、長期過度使用或年齡退化造成。像跌倒、車禍、搬重物、反覆投擲等運動，都可能導致肌腱受損；年長者因肌腱變薄、彈性下降，也容易發生自發性斷裂。初期常被誤認為是五十肩或肌肉拉傷，導致延誤治療。

臨床診斷通常先透過理學檢查與影像學檢測，包括X光、超音波與核磁共振（MRI），以確認肌腱破裂的位置、範圍與型態，作為手術規劃的重要依據。

微創修補技術進步 恢復率高達九成

若確診為旋轉袖破裂，早期介入治療至關重要。陳昱彰醫師指出，目前主要手術方式包括小切口手術（約三至四公分）與關節鏡手術（多個一公分切口），可進行肌腱縫合、清除沾黏及磨除骨刺。依破裂型態與大小，醫師會以「醫療鉚釘」固定縫合。

隨著醫材進步，現有鉚釘材質包括金屬、塑膠、生物可吸收與全縫線型。全民健保將於114年下半年開放部分差額給付，讓病患能依預算與需求選擇適合材質，減輕負擔。術後約三至六個月經復健治療，大多能恢復日常活動與運動強度。

肩痛莫拖延 及早就醫才能保留功能

陳昱彰醫師提醒，旋轉袖肌腱破裂是可逆但需及早處理的疾病。若出現手臂無法抬舉、夜間疼痛或肩膀持續痠痛，就應儘早就醫檢查。透過正確診斷與個別化治療，可有效恢復肩關節功能，避免長期疼痛與關節僵硬，重拾生活品質。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·五十肩是肩膀久未動害的？痛起來該冰敷or熱敷呢？ 醫解答...你可能都做錯

·連穿衣服都痛爆！醫教「4超簡單動作」解五十肩不舉痠痛 交叉手也能舒緩