以為是人行道！走「紅色馬路」小心遭罰500元 9成人都搞錯

生活中心／朱祖儀報導

黃瓊慧透露，很多民眾誤以為紅色鋪面是人行道。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

小心路上罰單陷阱！桃園市議員黃瓊慧指出，桃園景福宮前有一塊紅色鋪面，民眾誤以為是可穿越馬路的標線，沒想到慘被警方開單，因此她特別提醒廣大民眾不要誤踩地雷。對此，桃園都發局與交通局表示，將進行滾動式檢討，也會增設「限速30」標示，避免造成民眾誤會。

路上突多「紅色鋪面」 民眾看了霧煞煞

黃瓊慧日前在臉書發文表示，桃園都發局在景福宮前的馬路劃設了紅色標線，有民眾誤以為是可以穿越馬路的標線，孰料卻因此違規穿越馬路，遭到員警開單，於是去向他們陳情，「民眾詢問交通局，交通局表示不建議走，換言之就是都發局設計了連交通局都不建議走的紅色標線。」希望不要有其他民眾踩雷。

眾人看了也傻眼，「故意挖洞給民眾跳，以達到開罰單目的」、「桃園市到底怎麼了？劃了一堆的線，我們年輕人都快看不懂了，何況是年紀大的長輩」、「紅色接在門口處，然後不能走？」、「什麼？我真的以為紅色區塊是給行人走的耶」、「我看到時候也是直覺是行人通道，幸好還沒走過。」

事實上，依據「道路交通安全規則第134條」規定，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路。若行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，違反規定擅自穿越車道，可依道路交通安全規則第78條規定，處500元罰鍰。

桃園都發局表示，將增加「限速30」之文字和圖樣。（圖／都發局）

對於民眾陳情，桃園都發局表示，景福宮兩側側門道路之紅色警示帶，原意透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊、自主減速。為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，於原紅鋪區域內增加「限速30」之文字和圖樣，清楚傳遞該路段為「車行減速區」之訊息，能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。

