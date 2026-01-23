以為是冰雕...警走近發現「眼珠子在動」 嚇喊是活人！雪地站一夜凍僵竟奇蹟生還

安徽蚌埠市近日低溫降雪，一名女子深夜外出後長時間滯留戶外，清晨被發現站立雪地、全身結霜，警方到場確認仍有生命跡象，立即送醫救治。（圖／翻攝自微博）

中國多地近日迎來強烈寒流，安徽省蚌埠市也出現降雪與結冰情形。當地警方日前接獲通報，在淮河大壩發現一名長時間站立不動的「人影」，靠近後才驚覺竟是一名因嚴重失溫而僵住的女子，隨即展開救援，所幸經送醫治療後，生命狀況穩定。

安徽蚌埠寒流有多冷？ 女子為何會在戶外失溫？

據《南華視頻》，蚌埠市近期受強烈冷氣團影響，夜間氣溫明顯下降，部分地區出現積雪與結冰。

週三（21日）清晨，淮河大壩巡查人員發現遠處雪地中站著一名一動不動的「人影」，由於外觀僵硬、毫無反應，一度無法判斷是否為真人，因此通報警方協助處理。

雪地「冰雕」竟是活人？ 警方靠近後緊急救援

警方趕抵現場後，從遠處觀察時同樣誤以為是人形裝置或假人，直到靠近後發現對方眼球仍有微弱轉動，才確認是一名仍有生命跡象的女子。

警方立即上前協助，發現女子因長時間暴露在低溫環境中，身體嚴重僵硬、無法自行行走，隨後緊急將她送往醫院進行治療。

夜間外出未返 女子站立雪地近8小時

經初步了解，該名女子於前一晚約11時左右離開住處，身上僅穿著睡衣與外套，未能有效抵禦夜間低溫。

女子在戶外長時間停留於淮河大壩一帶，隨著體溫逐漸流失，身體出現失溫反應，最終僵立在雪地中，直到清晨才被發現，估計在戶外停留時間接近8小時。

送醫治療後狀況穩定 警方提醒注意低溫風險

醫院檢查結果顯示，女子到院時有明顯失溫症狀，但並未出現嚴重凍傷，生命徵象穩定，目前持續接受觀察與後續治療。

警方也藉此呼籲，寒流期間應避免長時間停留戶外，尤其夜間氣溫驟降時更須提高警覺，若出現身體不適或情緒困擾情形，應及早尋求協助，以降低意外風險。

