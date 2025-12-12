以為是地震！美舊金山社區氣爆釀6傷 整棟民宅炸開解體

美國加州舊金山灣區社區疑似瓦斯氣爆導致民宅瞬間爆炸 （圖／達志影像路透社）

加州住宅區發生嚴重瓦斯氣爆事件，整棟民宅瞬間解體，碎片與木板噴向半空中，震撼整個社區。這起事故發生於加州舊金山灣區的11日早晨，造成至少6人送醫，並引發大規模火災，波及多棟建築。事發原因初步調查顯示，是有第三方在挖掘作業時意外挖斷地下天然氣管線，儘管煤氣電力公司緊急處理，仍未能阻止爆炸發生。

監視器畫面捕捉到這起驚悚爆炸的瞬間，顯示民宅整個解體，大量碎片和木板被炸到半空中。爆炸房屋對面鄰居Brittany Maldonado表示，當他們往窗外看只有濃煙，但查看監視器畫面時，宛如對面的家裡有炸彈爆炸。街道另一邊的工人們也被嚇到，趕緊尋找掩護。

加州太平洋煤氣電力公司發言人Tamar Sarkissian解釋，PG&E電力公司在早上7點35分接獲通報，與PG&E無關的第三方在海沃德的萊韋林大道挖斷了一條地下天然氣管線。煤氣電力公司接獲通報後立即派人趕赴現場，經過2個小時的緊急隔離處理，暫停了煤氣供應。然而，瓦斯仍在多處洩漏，10分鐘後就發生了爆炸。

爆炸房屋鄰居Debra Omotoy描述了當時的恐怖經歷，她的屋頂塌陷，當時她正躺在床上，丈夫正端咖啡給她，接著臥室的整個屋頂就塌下來了。Omotoy表示，她當時以為是海沃德斷層發生的大地震。

當地消防局派出至少75名消防員前往現場滅火。儘管火勢已經被撲滅，但過程中傳出有人被現場掉落的電線電到，不得不暫時撤離。目前爆炸的具體原因仍在調查中。

