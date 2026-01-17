以為是夢幻工作！他錄取IT大廠沒打聽「這1事」 撐半年崩潰離職

財經中心／王文承報導

一名男子以為自己完成了一次近乎「教科書等級」的成功轉職，新公司不僅薪水更高、福利更好，連帶薪休假制度也相當完善，沒想到入職僅半年便撐不下去，最終選擇離職，而真正壓垮他的，並非工作內容本身，而是難以適應的公司文化。（示意圖／資料照）

許多人以為，只要薪資優渥、福利完善，就能在一家公司穩定發展，卻往往低估了「企業文化」對職涯的重要影響。日本一名27歲男子的親身經歷，正好印證了這個現實。他原本以為自己完成了一次近乎「教科書等級」的成功轉職，新公司不僅薪水更高、福利更好，連帶薪休假制度也相當完善，沒想到入職僅半年便撐不下去，最終選擇離職，而真正壓垮他的，並非工作內容本身，而是難以適應的公司文化。

他錄取IT大廠沒打聽1事 撐半年崩潰離職



根據日媒報導，27歲的K先生未婚，僅有一次轉職經驗。當初決定換工作，原因其實相當單純，只是想結束與當時女友的遠距離戀愛。然而事後回想，他也坦言那次決定帶著明顯的急迫感，並未冷靜評估新公司的工作環境與文化是否適合自己。

報導指出，K先生的求職過程相當順利，前後僅花約兩個月時間，同時透過求職網站與仲介找工作，並鎖定「不需要外派」的企劃相關職務。很快地，他順利錄取一家大型集團旗下的IT公司，帶著高度期待正式報到。

然而，真正的落差感卻在入職後逐漸浮現。K先生回憶，第一天隨主管向各部門同事打招呼時，就隱約察覺氣氛不太對勁，多數同事態度冷淡，有人甚至毫無回應，整個辦公室瀰漫著強烈的疏離感。深入了解後，他才發現，公司文化極度偏向個人主義，內部幾乎是「各自為戰」，缺乏合作與交流。

更令他感到壓力沉重的是，自己並非IT背景出身，但公司卻幾乎沒有任何新人培訓制度。在這裡，技術能力被視為唯一價值，沒有人會主動指導新人。工作任務一件接一件丟過來，卻缺乏清楚說明；即使向主管請教，也很難得到具體方向。久而久之，K先生逐漸產生被「放生」的感覺，甚至認為最棘手的工作都被推到自己身上，心理壓力不斷累積。

日媒指出，這種長期高壓的工作狀態，最終徹底擊潰了K先生。直到準備離職時，他才得知該職位的前兩任員工，也都在短時間內相繼離開。這些關鍵資訊，在轉職前幾乎無從得知，但他也坦言，若當初能更深入了解企業文化與職務背景，或許能及早察覺異狀，而不是等到身心狀態全面崩潰後才選擇抽身。

目前，K先生已重新投入求職市場。他形容這段經歷就像「全部打掉重來」，也讓他深刻體悟到一個現實——即便薪資、福利與制度條件再誘人，若企業文化與自身背景、能力嚴重不合，再看似成功的轉職，也可能在短短半年內宣告失敗。

